Na sociálno-zdravotnú starostlivosť by malo ísť 250 mil. eur

Bratislava 10. marca (TASR) – Na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť by z plánu obnovy malo ísť odhadom 250 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý tento týždeň predostrel rezort financií na pripomienkovanie na portáli slov-lex.sk. Reformám sa tak nevyhne ani oblasť posudkovej činnosti či sféra dohľadu nad sociálnou starostlivosťou.



V tejto oblasti si štát stanovil tri reformy. Prvou je reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. "Cieľom reformy je vytvorenie strategického a legislatívneho rámca pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti," píše sa v materiáli.



Druhou novinkou má byť reforma v posudkovej činnosti. "Nový posudkový systém bude jednotný a efektívny," sľubuje vláda v materiáli s tým, že posudzovanie budú namiesto viacerých orgánov po novom posudzovať iba úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a budú sa riadiť jednotnou metodikou.



Reformou má prejsť aj dohľad nad sociálnou starostlivosťou. Aj tento systém sa má zjednotiť a posilniť vytvorením nezávislého orgánu dohľadu. "Budú definované nové, jednotné podmienky kvality starostlivosti v zariadeniach aj v domácnostiach," píše sa v materiáli.



Čo sa týka investícií, odhadom 199 miliónov eur má ísť na rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. "Výrazne sa zvýšia najmä kapacity pobytových zariadení komunitného typu, napríklad podporované bývanie," vysvetlili v materiáli. Nové ambulantné zariadenia podľa autorov materiálu prispejú k urýchleniu deinštitucionalizácie a zároveň znížia záťaž neformálnych opatrovateľov.



Milióny by mali ísť aj na rozšírenie a obnovu kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti. "Nové kapacity následnej lôžkovej starostlivosti prispejú k adekvátnemu doliečeniu pacienta," dodali v materiáli. Investície by tak podľa autorov mali prispieť aj k rozšíreniu a obnove siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tieto investičné náklady odhadli tvorcovia materiálu na 21 miliónov eur.



Na rozšírenie a obnovu kapacít paliatívnej starostlivosti by malo ísť 19 miliónov eur. "Dostupné a kvalitné služby paliatívnej starostlivosti zabezpečia terminálne chorým pacientom dôstojné prežitie posledných mesiacov života v prostredí podľa ich osobnej preferencie, s cieľom čo najdlhšie zachovať autonómiu a dôstojnosť zomierajúceho človeka," podotkli v materiáli.



Zvyšných 11 miliónov eur v rámci tohto segmentu má ísť na vybudovanie infraštruktúry pre zabezpečovanie dohľadu nad sociálnou starostlivosťou. Bude vytvorený nový systém dohľadu, ktorý zabezpečí nový orgán, ktorý bude pozostávať z približne 165 inšpektorov.



Slovenský plán obnovy bude v pripomienkovom konaní do 22. marca. Slovensko ho má odovzdať Európskej komisii (EK) do konca apríla tohto roka.