Na sociálnu oblasť pôjde z rezortu práce v roku 2025 4,83 miliardy eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Výdavky na sociálnu oblasť z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) dosiahnu na budúci rok 4,83 miliardy eur, čo je medziročný nárast oproti rozpočtu minulého roka o viac ako sedem percent. Najviac financií pôjde na podporu rodín, zdravotne znevýhodnených ľudí a dôchodcov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý na rokovanie tripartity predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Celkové výdavky oblasti vrátane výdavkov Sociálnej poisťovne a ďalších sa na rok 2025 rozpočtujú v sume 19,6 miliardy eur, čo predstavuje 14 % hrubého domáceho produktu a 29,5 % výdavkov rozpočtu verejnej správy.



"Relatívne vysoký podiel výdavkov je určený na kompenzácie spojené s chorobou, invaliditou a ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Na druhej strane, podiel výdavkov na nezamestnanosť, bývanie a sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi dosahuje štvrtinu priemeru EÚ," uviedol v návrhu rozpočtu rezort financií.



Doplnil, že MPSVR by malo vyplatiť na budúci rok plnohodnotné 13. dôchodky v sume 912 miliónov eur. Na poskytovanie sociálnej služby v domovoch dôchodcov pôjde 24,5 milióna eur, pre poberateľov na opatrovanie ŤZP je vyčlenených 205 miliónov eur. Na pomoc v hmotnej núdzi rozpočet ráta so sumou 179 miliónov eur.



"Z uvedených zdrojov sa budú financovať najmä dávky v hmotnej núdzi, príspevky v hmotnej núdzi (ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie) v objeme 158 miliónov eur pri medziročnom náraste z dôvodu valorizácie výšky dávok o 10,7 milióna eur, to jest 7,28 %," spresnil rezort financií.



Medzi ďalšími položkami je napríklad prídavok na dieťa, ktorý by mal byť vo výške 830 miliónov eur pri predpokladanom počte približne 1,13 milióna nezaopatrených detí. V prípade rodičovského príspevku rozpočet na budúci rok ráta so sumou 782 miliónov eur pre 139.000 jeho poberateľov.



Na invalidné a starobné dôchodkové poistenie či poistné do Rezervného fondu solidarity by mal štát prispieť celkovo 545 miliónov eur. Na podporu sociálnych služieb pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii by malo smerovať 263 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast výdavkov o viac ako 24 miliónov eur. Výdavky na dávku v nezamestnanosti predpokladá rezort financií vo výške 303 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 31,4 milióna eur.



"Nemocenské dávky medziročne rastú o 21,7 milióna eur najmä z dôvodu zvyšujúcej sa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Celkovo sa odhaduje, že bude na nemocenských dávkach vyplatených 706 miliónov eur. Pokles zaznamenávajú výdavky na dávku materské, ktorá je ovplyvnená pokračujúcim poklesom pôrodov a uvažuje sa s celkovou sumou materského vo výške 379 miliónov eur s medziročným poklesom o 18,8 milióna eur. Výdavky na dávku tehotenské sa v roku 2025 predpokladajú v sume 49,2 milióna eur, medziročne klesajú o 2,88 milióna eur," uzavrelo MF.