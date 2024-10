Na stabilizáciu dlhu využije štát aj hotovostnú rezervu

Bratislava 21. októbra (TASR) - Súčasťou stabilizácie verejného dlhu v nasledujúcich rokoch bude aj aktívne využívanie hotovostnej rezervy štátu. Z aktuálnych nadpriemerných úrovní okolo 8 % hrubého domáceho produktu (HDP) by tak mala do roku 2027 klesnúť k priemernej úrovni spred pandémie 5 % HDP. Vyplýva to z Návrhu rozpočtového plánu SR na rok 2025, ktorý predkladajú krajiny eurozóny každoročne Európskej komisii (EK).



Ministerstvo financií (MF) SR v pláne pripomenulo, že zadlženie Slovenska v pomere k HDP v uplynulých dvoch rokoch klesalo. Vysoký nominálny rast ekonomiky v dôsledku výraznej inflácie totiž kompenzoval vysoké schodky hospodárenia verejnej správy. "V aktuálnom roku sa už dlh v súlade s predchádzajúcimi prognózami vráti k rastu a dosiahne 58,9 % HDP. Dôvodom je predpokladaný deficit na úrovni 5,8 % HDP, ktorý dokáže len v menšej miere tlmiť ustupujúca inflácia," priblížil rezort financií.



Zároveň avizoval, že v roku 2025 rast dlhu spomalí pokles schodku verejných financií o vyše 1 % HDP, ktorý je výsledkom konsolidácie. Tlmiť vplyv deficitného hospodárenia by mal opäť aj nadpriemerný rast nominálneho HDP, ťahaného vyššou infláciou. Dlh tak medziročne vzrastie len mierne a stále sa udrží pod 60 % HDP, predpokladá v rozpočtovom pláne ministerstvo.



Bez ďalších opatrení na zníženie schodku by sa však verejný dlh po roku 2025 vrátil k výraznému rastu a ku koncu roka 2027 dosiahol takmer 66 % HDP, upozornilo MF SR. Hlavným zdrojom tohto rastu by bol primárny deficit, ale aj stúpajúce úrokové náklady. Dlh by sa tak vyvíjal v rozpore s trajektóriou očakávanou národnou dlhovou brzdou aj európskymi rozpočtovými pravidlami. Tomu chce vláda zabrániť.



"Naopak, plánovaný postupný pokles deficitu k 3 % HDP do roku 2027 dlh zastabilizuje okolo úrovne 60 % HDP, čo si bude vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v objeme 1,9 % HDP. Súčasťou znižovania dlhu bude aj aktívne manažovanie hotovostnej rezervy ako súčasti likvidných finančných aktív," avizovalo ministerstvo.



V rozpočtovom pláne vyčíslilo, že hotovostné rezervy aktuálne dosahujú nadpriemerné úrovne okolo 8 % HDP. Súvisí to najmä s doterajšou neistotou, ktorá by však už mala odznieť. "Postupné využitie naakumulovaných aktív na úkor nových emisií tak prispeje k stabilizácii dlhu. Objem likvidných aktív by sa v roku 2027 mohol priblížiť k priemernej úrovni spred pandémie (5 % HDP)," doplnil rezort financií. Hrubý verejný dlh na konci horizontu rozpočtu by mal aj vďaka týmto opatreniam dosiahnuť 60,5 % HDP a čistý dlh 55,3 % HDP.