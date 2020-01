STAVEBNÍK: Na stavbe D4 a R7 nie sú materiály bez platného povolenia

Bratislava 31. januára (TASR) - Na stavbe bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 nie sú použité materiály bez platného povolenia od príslušného slovenského orgánu. Pre TASR to uviedol hlavný zhotoviteľ stavby - spoločnosť D4R7 Construction. Reagoval tak na štvrtkovú (30. 1.) policajnú akciu v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec na tunajšej skládke odpadu i na tvrdenie občianskeho združenia (OZ) Triblavina, že z tejto skládky sa mal voziť predrvený odpad na diaľnicu D4.



D4R7 Construction deklaruje, že záverečné povolenia, ktoré definujú podmienky používania akéhokoľvek druhu materiálu v rámci stavby, predkladá dodávateľ materiálu na základe laboratórnych skúšok, licencií a všetkých zodpovedajúcich právnych predpisov.



"Až potom, spolu so všetkými týmito povoleniami, je materiál dodaný na stavenisko. V tomto konkrétnom prípade sa však zmluvný vzťah s uvedeným dodávateľom minulý rok zastavil. Jednou z hlavných zásad spoločnosti D4R7 Construction je dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov, a to isté požaduje aj od svojich dodávateľov," uviedla pre TASR spoločnosť.



Bratislavskí kriminalisti vo štvrtok zasahovali v Ivanke pri Dunaji na tunajšej skládke odpadu pre podozrenie z environmentálnej kriminality. Polícia spresnila, že realizovala úkony v súvislosti s vyšetrovaním environmentálnej trestnej činnosti, ktorá sa týka podozrenia z neoprávneného nakladania s odpadmi a poškodzovania životného prostredia. Bližšie informácie k prípadu chce poskytnúť, keď jej to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní.



OZ Triblavina reagovalo, že polícia zasahovala na nelegálnej skládke, odkiaľ sa mal voziť predrvený odpad na diaľnicu D4. Firma, ktorá odpad spracovávala, je podľa združenia v konkurze. "Polícia konečne zareagovala na trestné oznámenie, ktoré sme podali na nelegálne ukladanie odpadu na prenajatých pozemkoch Abask Recycling v Ivanke pri Dunaji," spresnilo OZ Triblavina.



Ako tvrdí, na tomto mieste bol najskôr nelegálne vyťažený štrk až pod hladinu podzemnej vody a následne tam bol nasypaný odpad. "Ďalší odpad vozili z celej Bratislavy a predávali ho na diaľnicu D4 ako recyklát," skonštatovalo združenie.