Na stavbe kysuckého ekoduktu pripravujú montáž prefabrikátov

Svrčinovec 14. augusta (TASR) - Výstavba ekoduktu pri Svrčinovci na Kysuciach napreduje a aktuálne sa realizuje most nad cestou I/11. V druhej polovici augusta je naplánovaná montáž prefabrikovaných železobetónových dielcov, čo si vyžiada aj dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.



Na stavbe Zeleného mosta vo Svrčinovci boli doposiaľ zrealizované preložky inžinierskych sietí, dokončená nosná konštrukcia vrátane izolácie ekoduktu nad železničnou traťou a ekoduktu nad Šlahorovým potokom. "Ukončené boli práce na samotnej preložke Šlahorovho potoka, zrealizovaný bol aj ľavý základ ekoduktu nad cestou I/11 a časť pravého základu. Zrealizovali sa tiež práce na stabilizácii svahu na pravej strane budúceho ekoduktu nad cestou I/11, následne bol dokončený pravý základ," priblížil doterajší priebeh prác Ferenčák.



Upozornil, že v termíne od 19. do 30. augusta nastanú čiastočné dopravné obmedzenia v súvislosti s osadením prefabrikovaných dielcov ekoduktu. "Práce sú však naplánované tak, aby bola plynulosť dopravy obmedzená pokiaľ možno v minimálnom rozsahu. Montáž bude prebiehať vždy v dvoch časových slotoch v rámci dňa - od 10.00 do 13.00 h a od 17.00 do 20.00 h," priblížil hovorca NDS s tým, že v nedeľu stavebné práce prebiehať nebudú.



Stavba D3 Zelený most Svrčinovec je rozdelená na dve časti - ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Potreba vybudovania ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu projektu diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým do nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy, čo malo za následok jeho zúženie. Výstavba ekoduktu zabezpečí zachovanie trasy pre medvede, rysy alebo vlky, ktoré migrujú dotknutým územím obce Svrčinovec. Celková dĺžka migračnej trasy vytvorenej ekoduktmi je 230 metrov.