Tvrdošín 26. marca (TASR) - Na stavbe obchvatu Tvrdošína sa už realizujú vozovky. Momentálne na stavbe pracuje 150 stavbárov. TASR o tom v stredu informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Výstavba rýchlostného ťahu R3 Tvrdošín - Nižná s celkovou dĺžkou 5,6 kilometra pokračuje a aktuálne sa stavebné kapacity sústredia na položenie asfaltových podkladových vrstiev a vrstiev asfaltového krytu v celom rozsahu rýchlostnej cesty, no takisto sa dokončia vozovky na všetkých 11 mostoch. Následne sa osadia výplne do viac ako 1800 metrov dlhých protihlukových stien a dokončí sa informačný systém.



"V trase rýchlostnej cesty boli ukončené práce na zárezoch a násypoch a rovnako ukončené sú už aj práce na vybudovaní cestnej kanalizácie. Boli kompletne zrealizované úpravy podložia a tiež vozovkové vrstvy do úrovne tuhej podkladovej vrstvy. Na mostoch sú hotové nosné konštrukcie, rímsy, izolácie mostoviek vrátane ochrany, sfinalizované sú už aj práce na zárubných múroch," priblížila NDS s tým, že po kompletnom dokončení vozovkových vrstiev príde na rad osadenie trvalého dopravného značenia, vegetačné úpravy a rekultivácie.



Úsek, ktorý odovzdá NDS motoristom už tento rok, odľahčí mesto od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, dodala spoločnosť. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií sa podľa nej zlepšia životné podmienky miestnych obyvateľov.