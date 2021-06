Na stole sú riešenia situácie okolo výstavby nájomných bytov

Bratislava 12. júna (TASR) - Na stole sú zákonné riešenia problematickej situácie okolo výstavby nájomných bytov. Vyjadrili sa tak zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). ÚVO aj ZMOS sú za konštruktívny prístup pri riešení problémov, ktoré vznikli v súvislosti s výstavbou nájomných bytov.



"Aj v tejto téme sa ukázalo, aká dôležitá je konštruktívna spolupráca orgánov štátu a samosprávy. Keďže metodika úradu bola rokmi prehliadaná a dnes je už ťažko hľadať vinníka, úrad ponúkol legislatívne riešenia vzniknutej situácie," okomentoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Podľa jeho slov úrad pri hľadaní riešenia bral v prvom rade ohľad na ľudí, ktorí žijú v nájomných bytoch. "Chceme ich ubezpečiť, že úrad im nechce zobrať strechu nad hlavou, ako sa im to podsúva. Keď úrad podal žaloby o neplatnosť zmlúv v prípadoch, v ktorých zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, týmto krokom si len plnil svoju zákonnú povinnosť," vysvetlil Hlivák.



Pripustil však, že z toho môžu plynúť nežiaduce dôsledky pre nájomníkov, úrad preto v spolupráci so ZMOS pripravil legislatívne riešenie, podľa ktorého úrad bude môcť žalobu zo súdu stiahnuť, ak mu zástupca dotknutej obce či mesta preukáže prevahu všeobecného záujmu nad pokračovaním v zmluve. Úrad rovnako pripravil aj legislatívne návrhy do budúcnosti a sú súčasťou práve prerokúvanej novely zákona o verejnom obstarávaní.



"Výstavbu nájomných bytov v minulosti sprevádzali veľmi nešťastné komunikačné zlyhania. Z nich následne vyplynuli komplikácie pre desiatky obcí," okomentoval prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. Podľa neho by pritom postačilo, keby príslušný rezort korektne a správne usmernil obce aj mestá a neumožnil obstaranie bytov spôsobom, ktorý v súčasnosti spôsobuje samosprávam výrazné ekonomické problémy, a tiež stavia do obrovskej neistoty samotných nájomcov.



"Naším prvoradým záujmom je hľadať riešenia vzniknutých problémov. Chceme poskytnúť ochranu samotným občanom v pozícii nájomcov, rovnako tak aj chrániť investície zrealizované v týchto samosprávach," dodal Brtáň.