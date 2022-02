Na strategický priemyselný park Valaliky pôjde vyše 85 miliónov eur

Bratislava 25. februára (TASR) – Vláda uvoľnila zo štátnych finančných aktív na financovanie významnej investície „Strategické územie Valaliky“ sumu 85,3 milióna eur. Viac ako 70 miliónov eur je určených na výkup pozemkov a necelých sedem miliónov eur by malo byť použitých na projekčnú a inžiniersku činnosť. Vyplýva to z materiálu, ktorý v piatok schválil kabinet premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).



Strategické územie južne od Košíc by malo mať rozlohu viac ako 1000 hektárov a štátna spoločnosť MH Invest II dostala koncom decembra na projekt od vlády osvedčenie o významnej investícii.



Aktuálne sa realizuje nultá fáza projektu, na ktorú dostalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zo štátnych finančných aktív 2,1 milióna eur na zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II. Nultá fáza pozostáva predovšetkým z prieskumných činností, prípravy štúdií súvisiacich s posudzovaním vplyvov na životné prostredie a inými prípravnými činnosťami.



Slovensku zatiaľ chýba priemyselný park, ktorý by mohol zaujať veľkých investorov. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v závere roka informoval, že intenzívne pracuje na získaní investora, ktorý by mohol v tomto priemyselnom parku zamestnať až 5000 ľudí, názov firmy však neuviedol.