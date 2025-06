Na Štrbskom Plese pribudne lanovka za 11 miliónov eur

Štrbské Pleso 7. júna (TASR) - Na Štrbskom Plese pribudne nová lanovka za 11 miliónov eur. Tamojšie horské stredisko oznámilo výstavbu 8-sedačkovej dráhy na Medvediu Kopu. Predseda predstavenstva prevádzkovateľa horských stredísk spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj uviedol, že nová lanovka by mala zásadným spôsobom zrýchliť a zjednodušiť dopravu lyžiarov v jednom z najnavštevovanejších stredísk na Slovensku. Ide podľa neho o najväčšiu investíciu do technického vybavenia strediska za posledných 15 rokov.



„Zariadenie obslúži prakticky dve lokality. Vyvezie lyžiarov vyššie ako starý vlek a umožní im zlyžovať z Medvedej kopy buď k lanovke Furkota alebo po zjazdovkách Solisko a Turistická. Nová lanovka s priľahlými zjazdovými traťami a technickým zasnežovaním sprístupní ďalšie stovky metrov modrých tratí pre začínajúcich a slabších lyžiarov. Navyše, prepravu lanovou dráhou zvládnu všetky vekové aj výkonnostné kategórie lyžiarov, čo v prípade lyžiarskeho vleku nebolo vždy možné,“ uviedol Rattaj.



Upozornil, že ide o dopravné prepojenie jestvujúcich zjazdových tratí bez akejkoľvek potreby budovať nové časti. Naopak, lanovka odľahčí najvyťaženejšiu časť strediska a zabezpečí rovnomernejší rozptyl lyžiarov, čo v konečnom dôsledku prispeje aj k zvýšeniu ich bezpečnosti. Lanovka zároveň umožní prepravu aj v prípade nepriaznivých podmienok v hornej časti strediska, keď nie je možné využitie lanovky Solisko Expres.



Nová lanovka úplne nahradí dnes už historický vlek Poma z roku 1976, ktorý zdemontujú. Údolná stanica novej lanovky a jej prístupové trasy sa budú nachádzať v mieste súčasnej údolnej stanice vleku. Pri výstavbe investor kladie veľký dôraz na prístup k okolitému prírodnému prostrediu. Využijú jestvujúce prieseky, nebudú potrebné zásahy do porastov a prevádzka novej lanovky zníži hlučnosť v lokalite.



„Riešenie údolnej stanice je v minimalistickej podobe bez akýchkoľvek dodatočných objektov tak, aby sa znížila záťaž životného prostredia. Vozne lanovej dráhy budú mimo prevádzky garážované priamo v údolnej stanici bez samostatného objektu,“ dodal hovorca TMR Marián Galajda s tým, že súčasťou vybavenia budú aj certifikované odkláňače letu vtákov. Odstránením starého vleku sa tiež zníži spotreba vody a elektrickej energie. Lanovka bude mať prevýšenie 189 metrov, dopravnú rýchlosť päť metrov za sekundu a prepravnú kapacitu 2400 ľudí za hodinu.