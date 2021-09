Na strednom Slovensku je bez elektriny približne 6000 odberných miest

Žilina 24. septembra (TASR) - Na strednom Slovensku je bez elektrickej energie približne 6000 odberných miest Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina a mimo prevádzky je 70 trafostaníc. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že najviac problémov vzniklo v regiónoch Turiec, horná Nitra a Novohrad. "Vo väčšine prípadov ich spôsobil silný vietor, v dôsledku ktorého skončili na vodičoch polámané konáre a stromy. Na odstraňovaní porúch intenzívne pracujeme. Podľa predpovede počasia by mal vietor v najbližších hodinách postupne slabnúť," uviedol Gejdoš.



"Úplný rozsah poškodenia distribučnej siete ešte nedokážeme odhadnúť, takže ani čas odstránenia jednotlivých porúch. Pracovníci údržby však robia maximum, aby to bolo v čo najkratšom čase. Tam, kde to situácia dovolí, prepojíme odberateľov na alternatívne fungujúce okruhy," dodal hovorca SSD.