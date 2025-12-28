< sekcia Ekonomika
Na Strednom Slovensku je bez elektriny stále viac ako 500 domácností
Najčastejším dôvodom boli spadnuté stromy alebo konáre.
Autor TASR
Ružomberok 28. decembra (TASR) - Na strednom Slovensku spôsobil silný vietor najväčšie problémy s dodávkou elektriny na Liptove a Horehroní. Momentálne je bez elektriny stále viac ako 500 domácností. Ako TASR informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš, elektrikári zo SSD zasahovali pri viac ako 20 poruchách na úrovni vysokého napätia, či desiatkach porúch na úrovni nízkeho napätia.
Najčastejším dôvodom boli podľa Gejdoša spadnuté stromy alebo konáre. „Energetici intenzívne pracujú na ich odstránení. Vzhľadom na to, že vo vyššie položených oblastiach na severe stredného Slovenska pretrváva silný vietor, je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú,“ spresnil Gejdoš s tým, že sa elektrikári v teréne budú snažiť obnoviť dodávku elektriny pre všetkých odberateľov čo najskôr.
