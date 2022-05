Na strojárskom veľtrhu v Nitre sa prezentuje stovka vystavovateľov

Nitra 24. mája (TASR) – Celkovo sto vystavovateľov zo siedmich krajín sa predstavuje na 27. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa v utorok začal na výstavisku v Nitre. Na ploche 9886 štvorcových metrov sa prezentujú vystavovatelia zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Talianska a Rakúska, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová. Veľtrh potrvá do piatka 27. mája.



Návštevníci môžu na nitrianskom veľtrhu vidieť novinky, ktoré vystavovatelia prezentovali na výstave Expo 2020 v Dubaji. Technická univerzita v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Matador Group predstavila prvý slovenský vodíkový superšport MH2. Vodík je skladovaný v dvojplášťových tlakových nádobách s patentovaným vnútorným systémom teplotného manažmentu, ktoré sú vyplnené unikátnymi metalhydridovými zliatinami vyvinutými na strojníckej fakulte univerzity.



Technická univerzita v Košiciach predstavuje na nitrianskom výstavisku aj ďalšie exponáty, ako napríklad prvý slovenský nízkotlakový vodíkový autobus RH2, ktorý bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou Rošero-P, dekontaminačné zariadenie Emma a Nella a ďalšie výsledky inovatívneho výskumu fakulty v zmysle najaktuálnejších trendov Európy a sveta. K nim patria 3D tlač robotom Fanuc, sekvenčná prevodovka pre superšport autá, implantáty šité na mieru či robotickú invazívnu diagnostiku.



Vystavovatelia predstavujú v Nitre aj ďalšie novinky, medzi nimi laserový 2D/3D profilomer, ktorý je momentálne jediným profilomerom, ktorý využíva UV laser a ako jediný umožňuje stabilné generovanie 2D profilu alebo 3D cloudu aj na povrchu transparentných častí svetlometov. Najľahší 1-tonový ručný kladkostroj na svete od japonského výrobcu ponúka bezkonkurenčnú kombináciu vysokej výkonnosti a nízkej hmotnosti. Nový rad Folia, kvapaliny na báze biologických zdrojov a vody bez olejov a emulgátorov, je revolúciou v oblasti kovoobrábania. Hexagon Metrology predstavuje dva Leica Absolute Trackery AT960, jeden ako súčasť robotickej bunky so skenovacím zariadením a druhý v kombinácii s možnosťou skenovania a dotykového merania.



Neoddeliteľnou súčasťou odborného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre je od roku 2010 Slovenská kooperačná burza, ktorá už 16 rokov poskytuje podnikateľskej verejnosti medzinárodnú platformu na networking s relevantnými obchodnými partnermi, príležitosti sourcingov na mieru. Zároveň prináša panelové diskusie o aktuálnych problémoch aj pokrokoch v priemysle, pokročilých technológiách, dobrých príkladoch z praxe domácich aj zahraničných spoločností a kooperácii súkromného sektora a štátu.