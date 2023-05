Na strojárskom veľtrhu v Nitre sa prezentuje 116 vystavovateľov

Nitra 23. mája (TASR) - Celkovo 116 vystavovateľov a zastúpených firiem zo siedmich krajín sa predstavuje na 28. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa začal v Nitre. Novinky zo sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie ponúkajú vystavovatelia zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Litvy, ktorí obsadili výstavnú plochu takmer 9100 štvorcových metrov, informoval riaditeľ spoločnosti agrokomplex Národné výstavisko Jozef Pavle.



Súčasťou veľtrhu je predstavenie inovatívnych vynálezov vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním. Veľtrh potrvá do 26. mája.



Strojársky priemysel patril pred rokom 1989 ku kľúčovým odvetviam slovenského hospodárstva, priemyselné podniky realizovali vlastný výskum a zamestnávali tisíce ľudí, skonštatoval počas veľtrhu štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Henrich Haščák. "Vďaka úspešnému prechodu na trhovo orientovanú ekonomiku, rozvoju automobilového priemyslu a vstupu strategických zahraničných investorov sa pretransformoval na moderný a medzinárodne uznávaný segment, ktorý prináša do odvetvia nové inovačné prvky a špičkové produkty," povedal Haščák.



Priaznivé podmienky pre vývoj a výskum na Slovensku podľa slov Haščáka motivujú nielen zahraničné spoločnosti k zriaďovaniu technologických centier, ale viedli aj k vzniku domácich strojárskych spoločností s unikátnymi riešeniami a technológiami. Situácia v súčasnom svete si vyžaduje potrebu inovácií a nevyhnutnosť adaptácie na nové vstupy do výroby vrátane energií, zvyšovania nezávislosti v zásobovaní výroby a budovania konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.



Podľa viceprezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Ľubomíra Šooša sa za 28 rokov svojej existencie charakter strojárskeho veľtrhu úplne zmenil. "Hlavnou komunikačnou technológiou sa stali internetové technológie. Význam veľtrhu dnes spočíva v prepojení vedy a výskumu, výroby a spotreby, ktoré musia byť v rovnováhe," povedal Šooš. Vedu a výskum zastupuje na veľtrhu sedem technických univerzít so svojimi fakultami. "Bez strojárskej výroby sa životná úroveň na Slovensku zlepšovať nebude, pretože takmer 20 percent hrubého domáceho produktu predstavuje priemyselná výroba. Na ňu nadväzuje spotreba. Bez rovnováhy medzi týmito troma piliermi sa lepšie mať nebudeme," skonštatoval Šooš.