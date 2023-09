Na subvencie úverov Ukrajine by mala SR prispieť sumou 19,8 mil. eur

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovensko by malo v rokoch 2024 až 2027 poskytnúť Európskej únii (EÚ) maximálne 19,8 milióna eur na úrokové subvencie pôžičiek pre Ukrajinu. Vláda v stredu schválila dohodu o tomto príspevku medzi Európskou komisiou (EK) a Slovenskou republikou. Za Slovensko ju má podpísať dočasne poverený minister financií Michal Horváth.



K tomuto záväzku pristúpila SR ešte v decembri 2022 spoločným politickým vyhlásením zástupcov členských štátov EÚ o finančnej podpore pre Ukrajinu. "Ukrajina bude v krátkodobom horizonte naďalej pociťovať značné finančné potreby v záujme zachovania základných funkcií štátu, zaistenia makroekonomickej stability a obnovy kritickej infraštruktúry zničenej vojnou," priblížil rezort financií v predkladacej správe.



Zriadený nástroj Makrofinančná pomoc+ (MFA+) oprávňuje EK sprístupniť podporu Ukrajine vo forme úverov, nenávratnej podpory a bonifikácie úrokov. Každý rok môže požiadať o bonifikáciu úrokov a pokrytie administratívnych nákladov. Táto dodatočná podpora má byť k dispozícii od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. Podpisom príslušnej dohody s EK sa majú členské štáty zaviazať, že komisii na požiadanie sprístupnia potrebné finančné príspevky.



Kľúč na ich určenie vychádza z príspevkov krajiny do rozpočtu EÚ, založených na ukazovateli hrubý národný dôchodok (HND) za predchádzajúci rok. Konečná suma príspevkov bude známa až začiatkom roka 2024. Podľa tohto kľúča je podiel Slovenska na úrovni 0,71 %, čo predstavuje odhadovaný príspevok v rokoch 2024 až 2027 v maximálnej výške 19.823.613 eur.