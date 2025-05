Fingo.sk: Na realitnom trhu rastie význam vopred schválených hypoték

Bratislava 8. mája (TASR) - Úroky v súčasnosti mierne klesajú, ceny nehnuteľností rastú a na realitnom trhu platí pravidlo - kto sa skôr rozhodne a zaplatí, ten má prednosť. Kľúčom k rýchlejšej kúpe môže byť aj vopred schválená hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, tzv. hypotéka naopak. Kupujúci s ňou majú náskok, keďže zaujímavé nehnuteľnosti sa často predajú v priebehu niekoľkých dní, poukázala riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.



„Hypotéka naopak v súčasnosti opäť získava na atraktivite. Jej výhodou je flexibilita pri hľadaní nehnuteľnosti aj rýchlosť a istota pri kúpe. Realitný trh praje pripraveným a predávajúci preferujú kupujúcich, ktorí majú jasno v otázke financovania. Ak majú vopred schválenú hypotéku, môžu ihneď podpísať rezervačnú zmluvu a predbehnúť konkurentov,“ vysvetlila odborníčka.



Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť umožňuje ľuďom získať schválený objem financií bez toho, aby hneď museli ručiť konkrétnou nehnuteľnosťou. „Klient si podá žiadosť o hypotéku, doloží svoje príjmy a ďalšie potrebné dokumenty, banka preverí jeho bonitu a ak je všetko v poriadku, podpíše s ním úverovú zmluvu, v ktorej nie je identifikovaná nehnuteľnosť. Následne má klient obvykle dva až dvanásť mesiacov na to, aby si našiel nehnuteľnosť a túto hypotéku načerpal,“ priblížila Šablová.



Zároveň však upozornila, že niektoré banky si účtujú poplatky za posúdenie žiadosti o takýto úver alebo za jeho nečerpanie. Predschválenú hypotéku tiež ponúkajú len vybrané banky na trhu a nedá sa využiť na kúpu rekreačného objektu či pozemku.



„Pre realitných maklérov aj pre predávajúcich sú najpopulárnejší záujemcovia o kúpu s hotovosťou, s ktorými rezervačnú zmluvu vedia podpísať aj po prvej obhliadke. Takíto klienti sú však skôr výnimkou. Atraktívni sú aj kupujúci so schváleným úverom, ktorí dokážu mať peniaze rýchlo poruke. Vďaka tomu veľakrát vedia získať aj lepšiu cenu, alebo si vyjednať iné výhody,“ konštatovala riaditeľka Fingo reCloud Róberta Mecková. Naopak, najmenej obľúbení sú podľa nej kupujúci, ktorí ešte nevedia, či im banka hypotéku schváli a nemajú vyjasnené, ako by svoj potenciálny úver dofinancovali.



Ak má kupujúci predschválený úver, je podľa odborníčky vo výhode aj z toho dôvodu, že sa pri hľadaní bývania zbytočne nenadchne pre nehnuteľnosť, ktorú si reálne nemôže dovoliť. „Vopred si vyselektuje svoje možnosti a od začiatku sa bude obzerať po takých lokalitách, bytoch a domoch, ktoré dokáže zafinancovať. Nebude tak frustrovaný, ani nestratí čas zbytočnými obhliadkami,“ doplnila Mecková.