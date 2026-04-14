Na súde v Braunschweigu sa začal ďalší súdny proces v kauze dieselgate
Autor TASR
Braunschweig 14. apríla (TASR) - Viac než 10 rokov po vypuknutí emisného škandálu nemeckej automobilky Volkswagen začal v utorok na regionálnom súde v Braunschweigu nový veľký proces. Pred súd sa postavilo ďalších päť ľudí, z ktorých väčšina boli zamestnanci Volkswagenu. Jeden pracoval ako dodávateľ firmy. Informovala o tom agentúra DPA.
Prokuratúra päticu viní okrem iného z napomáhania a navádzania na firemný podvod, za čo im hrozí niekoľkoročné väzenie. Tak ako v predchádzajúcich procesoch, aj v tomto sa pozornosť sústreďuje na softvér, ktorým Volkswagen obchádzal emisné limity pri autách s naftovým motorom. Upravený softvér umožňoval miliónom áut počas testovacej fázy maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. V reálnej prevádzke boli však emisie niekoľkonásobne vyššie.
Pätica, ktorá sa postavila pred súd, sa podľa prokuratúry podieľala na vývoji softvéru, či iným spôsobom napomáhala jeho vývoju, a to v rôznych obdobiach od novembra 2006 do septembra 2015. Kauza sa dostala na svetlo sveta práve v septembri 2015, keď na problematický softvér poukázala Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Tá v danom období zverejnila, že VW nainštaloval v USA tento softvér zhruba do 600.000 áut s naftovým motorom.
