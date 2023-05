Na svete je veľa detí, ktoré sa trápia. Buďte ich nádejou

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

Bratislava 11. mája (OTS) - Príspevkom do tohtoročnej zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomôžete zlepšiť duševné zdravie nielen deťom žijúcim v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku.Je to oko smutného dieťatka, ktoré prežilo niečo ťažké. Oko vyrobili počas jedného novembrového víkendu naši šikovní dobrovoľníci. Je vyrobené z textilného odpadu. My v UNICEFe robíme všetko preto, aby bolo takýchto uplakaných očí na svete čo najmenej.Foto: © UNICEF/UN0250118/Veska3-ročná Lisa z Indonézie bola po silnom zemetrasení v oblasti Balaroa uväznená 5 minút pod zemou. Spolu so svojou rodinou žije v oblasti, ktorá bola zemetrasením zasiahnutá najviac.Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom.Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.● Buduje bezpečné priestorov, v ktorých sa deti môžu hrať, učiť a stretávať s kamarátmi. Tu deti tvoria, tancujú, spievajú, športujú. Odborníci im pomáhajú zmieriť sa s traumami, ktoré prežili.● Zabezpečuje priestory na vyučovanie. Škola je pre deti v humanitárnych krízach miestom bezpečia, miestom, kde sa môžu učiť, kde dostanú najesť a napiť. UNICEF zabezpečuje pre deti školské a športové potreby a opravuje zničené školské budovy, aby sa do nich deti mohli čo najskôr vrátiť.● Pre slovenské deti vo veku 6-10 rokov vznikol v dielni UNICEF unikátny program, ktorý je zameraný na duševné zdravie. Jeho názov je JEŽKOVINY a Ježko Bruno v ňom slovenské deti sprevádza po zaujímavých krajinách a pomáha im riešiť problémy, s ktorými sa deti v tomto veku najčastejšie stretávajú. Viac o Ježkovinách sa môžete dozvedieť na www.jezkoviny.sk Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku.● Príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov počas zbierky Týždeň modrého gombíka 2023 ktorá sa koná v slovenských uliciach od 15. 5. 2023 – 21. 5. 2023● Dobrovoľným príspevkom na účet SK98 0200 0000 0046 6712 5053 vedenom v peňažnom ústave VÚB banka, a. s., (prispieť môžete od 11. 11. 2022 do 15. 7. 2023)● Darovaním virtuálneho modrého gombíka na webe www.unicef.sk/darceky ● Zaslaním SMS s textom MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) (od 1. 3. 2023 do 15. 7. 2023)● Prostredníctvom webovej stránky www.modrygombik.sk Váš príspevok do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomôže vrátiť deťom úsmev na tvár.Ďakujeme za podporu každému z VÁS.