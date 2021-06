Na SZĽH zasahuje Kriminálny úrad finančnej správy

Bratislava 24. júna (TASR) - Na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) zasahuje Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS). TASR to potvrdil hovorca zväzu Peter Jánošík, upozornili na to denník Štandard a televízia Markíza.



„Potvrdzujeme kontrolu zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré sa týka kontroly činností od roku 2017. Vedenie zväzu je plne súčinné v tomto smere a má za to, aby sa všetky podozrenia vyšetrili," povedal Jánošík.



Súčasné vedenie zväzu to podľa jeho slov považuje za súčasť procesu, ktorý začalo s cieľom očistiť hokejové hnutie od podozrení, krívd a falošných obvinení.



"Vzhľadom na prebiehajúce úkony zatiaľ nemôžeme poskytnúť k zásahu bližšie informácie. Keď to bude možné, budeme včas informovať médiá aj verejnosť," reagovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.