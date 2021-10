Na toto môžeme byť hrdí: Aj Slovensko je svetové

Bratislava 21. októbra (OTS) - Planéta dnes čelí problémom, ktoré sme spôsobili my ľudia. Jedným z nich je obrovské znečistenie. Odpad je negatívnym dôsledkom súčasného rýchleho konzumného života. Je to cena, ktorú platíme za to, že každá generácia spotrebúva viac než tá predošlá. Môžeme si myslieť, že sa nás tento problém netýka, no v skutočnosti nikdy nebolo na svete viac odpadu než teraz a jeho objem sa ďalej zvyšuje. Odpad navyše často končí v prírode či verejnom priestore. A teraz dobrá správa: stále je čas zmeniť to, ruku k dielu však musí priložiť čo najviac ľudí. Organizácia Upracme Slovensko pomáha dobrovoľníkom robiť z našej krajiny lepšie miesto pre život. Darí sa jej to aj vďaka podpore generálneho partnera Lidl Slovenská republika."Z generálneho partnerstva so spoločnosťou Lidl sme veľmi nadšení, keďže Lidl už teraz robí mnoho krokov v boji proti voľne pohodeným odpadkom v prírode, ako aj pre životné prostredie všeobecne. Vďaka našej spolupráci budeme môcť poskytnúť pomôcky ďalším stovkám dobrovoľníkov po celom Slovensku, a tak zväčšiť dosah Svetového čistiaceho dňa 2021 – vyčistiť prírodu od ešte väčšieho množstva odpadu,“ povedala Veronika Repiská z Upracme Slovensko.Svetový čistiaci deň sa tento september uskutočnil už po štvrtýkrát. Celosvetovo sa doň zapojilo 191 krajín a teritórií, pričom odpad zbierali milióny ľudí. Slovensko sa nestratilo, keď tisícky dobrovoľníkov na 160 lokalitách vyzbierali viac ako 80 ton odpadu. Súčasťou iniciatívy bolo aj mapovanie skládok, ktorých bolo odhalených viac ako 200, približne polovica z nich je však vďaka aktivistom dnes už minulosťou.Upracme Slovensko podporuje dobrovoľníkov – jednotlivcov či partie kamarátov, kolegov, žiakov, susedov – aby urobili svoje okolie krajším a čistejším. Práve tento moment motivoval Lidl k tomu, aby sa stal generálnym partnerom tejto iniciatívy. „Veríme, že jediný udržateľný spôsob ako ochrániť našu prírodu a celú planétu spočíva v uvedomení si zodpovednosti každého jedného človeka. Je na čase zamyslieť sa nad svojimi každodennými rozhodnutiami a položiť si otázku čo by sa dalo zmeniť. To najmenej čo môžeme urobiť je rozhliadnuť sa okolo seba, zodvihnúť odpadky a hodiť ich do koša,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne a preto Lidl pred rokom spustil projekt Nenechajme to plávať. V rámci neho sa diskont pýta svojich zákazníkov či naozaj potrebujú mikroténové vrecká a ponúka im možnosť dobrovoľne si ich zakúpiť za jeden cent. Celú sumu následne zdvojnásobí a venuje Slovenskému vodohospodárskemu podniku na čistenie slovenských riek a vodných nádrží. A výsledok? Pokles spotreby jednorazových sáčkov o štvrtinu a viac ako 1200 ton plastov vylovených z našich vôd.Lidl realizuje spomenuté iniciatívy v rámci stratégie skupiny Schwarz REset Plastic. Ide o komplexný program, ktorý zohľadňuje päť vzájomne súvisiacich prístupov k plastom: obmedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, výskum a vývoj. Cieľom je znížiť používanie plastov a podpora princípov cirkulárnej ekonomiky.Bohaté informácie o udržateľnosti v Lidli nájdete na www.spolocenskazodpovednost.sk . O Upracme Slovensko sa všetko podstatné dozviete na webe www.upracme.sk