Na transakčnej dani sa doteraz vybralo 134,6 mil. eur

Bratislava 1. augusta (TASR) - Štát na základe dane vyrubenej z oznámení od platiteľov dane vyberie na dani z finančných transakcií 134,6 milióna eur za prvé tri mesiace, a teda za mesiace apríl až jún. Vyplýva to z doteraz spracovaných údajov zo strany Finančnej správy SR a Ministerstva financií (MF) SR. Rezort prispôsobil odhad celkového výberu za tento rok aktuálnym zmenám, pričom z pôvodných 550 miliónov eur očakáva v súčasnosti výber 420 miliónov eur.



„Počas roka nastali skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na celkový výnos. Prvým sú legislatívne úpravy, ktoré prišli v troch novelách zákona a vyšli v ústrety viacerým subjektom tým, že boli od dane oslobodené (dobročinné neziskové organizácie, školy, platby zdravotných poisťovní a podobne). Ďalším dôvodom je celkový vývoj ekonomiky, ktorý je horší v porovnaní s pôvodným predpokladom v čase tvorby rozpočtu. V dôsledku globálnej neistoty spojenej s americkými clami sa rast ekonomiky spomalil o polovicu v porovnaní s pôvodnými odhadmi,“ vysvetlilo MF SR.



Na základe toho znížil rezort odhad sumy vybranej na transakčnej dani od apríla do decembra tohto roku z pôvodných 550 miliónov eur na súčasných 420 miliónov eur. To by malo byť zatiaľ plne v súlade s najnovšími očakávaniami MF SR, ktoré reflektujú objektívne skutočnosti, ktoré nastali počas roka.



Rezort financií bude v nasledujúcich týždňoch dáta od platiteľov dane analyzovať a následne bude aktualizovať aj prognózy výberu dane na tento a budúci rok. Presný odhad výberu dane na rok 2025 a 2026 bude predmetom diskusie výboru pre daňové prognózy v septembri a definitívne potvrdenie výberu dane za tento rok bude známe na konci januára 2026, doplnilo MF SR.