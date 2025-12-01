< sekcia Ekonomika
Na trase Praha - Bratislava - Budapešť bude jazdiť vlak ComfortJet
V pondelok o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Na trase Praha - Bratislava - Budapešť začne od nového grafikonu 2025/2026 premávať moderná vlaková súprava ComfortJet. Cestujúcim prinesie väčší komfort s kapacitou 555 miest na sedenie, z toho 99 v prvej triede a ďalších 18 v reštauračnom vozni. V pondelok o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„Dosahuje maximálnu rýchlosť až 230 kilometrov za hodinu (km/h) a vyniká tichou jazdou, bezbariérovosťou a prepojenými priestormi, ktoré umožňujú pohodlný pohyb po celom vlaku. Na Slovensku pôjde vlak maximálnou rýchlosťou do 140 km/h a v Česku pôjde maximálnou rýchlosťou do 160 km/h, čo zodpovedá aktuálnym možnostiam železničnej siete v oboch krajinách,“ uviedla spoločnosť.
Vo vlaku nájdu cestujúci detské kino, prebaľovací pult, priestor pre 12 bicyklov a väčšie batožiny, informačný a zábavný palubný portál, bezdrôtové nabíjačky mobilov a ergonomické sedadlá v prvej triede, bezdrôtovú Wi-Fi sieť a špeciálne okná prepúšťajúce mobilný signál či bezbariérové prístupy a miesta pre ľudí na vozíku. Podpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru stratégie a eurofondov ZSSK Rastislav Glasa priblížil, že spoločnosť chce do budúcna nasadiť obdobné moderné súpravy aj na linku z Košíc do Bratislavy.
Od 14. decembra tohto roka dôjde k modernizácii diaľkovej dopravy na linke (Berlín) - Praha - Bratislava - Budapešť. Desať spojov Metropolitan bude po novom premávať v kategórii vlakov Railjet s moderným vybavením. Z toho dva vlaky budú vedené novými súpravami ComfortJet. Na tejto trase bude naďalej jazdiť celkovo 18 vlakových spojov.
„Štyri spoje zostanú v kategórii EuroCity (EC), ktorých prevádzku zabezpečí Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) so súpravami pôvodnej konštrukcie. Ďalšie dva spoje v prevádzke ZSSK predstavujú Metropolitan Slovenská strela na trase Praha - Bratislava - Nové Zámky. Cestujúcim budú naďalej k dispozícii aj dva nočné spoje kategórie EuroNight (EN), vybavené lôžkovými a ležadlovými vozňami, ktoré ponúkajú pohodlné cestovanie počas noci do významných destinácií v Česku, Poľsku a Nemecku,“ dodala spoločnosť.
