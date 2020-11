Na trati Bratislava – Komárno budú od decembra premávať vlaky ZSSK–ÖBB

Bratislava 13. novembra (TASR) – Od 13. decembra bude na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno jazdiť 59 vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskymi ÖBB. Prechod z RegioJetu (RJ) na ZSSK by mal mať minimálny vplyv na zákazníkov, spoločnosti sa dohodli na podmienkach predaja cestovných lístkov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Keďže od 13. decembra dochádza na trati medzi Bratislavou a Komárnom k zmene dopravcu, RJ ukončí predaj všetkých cestovných lístkov s tarifou RJ dňom 12. decembra a ZSSK zavedie predaj cestovných lístkov s tarifou ZSSK od 13. decembra. "Všetky cestovné lístky predané RJ s platnosťou po 13. decembri ZSSK cestujúcim vo vlaku uzná. Na trati budú uznávané všetky železničné preukazy štandardne ako na celej sieti," ubezpečil Kováč.



ZSSK zároveň rozšíri platnosť Supergarancie ZSSK aj na túto vnútroštátnu trať. Cestujúcim tak za meškanie od 60 a viac minút v ich cieľovej stanici garantuje odškodnenie do výšky 100 % zaplateného cestovného. Vrátenie cestovného sa vzťahuje takmer na všetky meškania. Jedinými dvomi výnimkami sú smrť v koľajisku a nehoda na priecestí.



"Supergaranciu ZSSK sme sa rozhodli zaviesť medzi Bratislavou a Komárnom z toho dôvodu, že ide v podstate o uzatvorenú trať, kde je grafikon, ak nám niekto nevbehne do cesty, dobre nastavený a predvídateľný," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký s tým, že tak zároveň chce motivovať cestujúcich, aby vymenili auto za vlak.



Trať z bratislavskej hlavnej stanice do Komárna, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1896, meria 100 kilometrov a najrýchlejší regionálny expres ZSSK ju zdolá za 1 hodinu a 42 minút. Osobnému vlaku to trvá minimálne 2 hodiny a 7 minút. Od východovej po cieľovú stanicu zastaví na trati osobný vlak 27-krát. Regionálny expres má len 16 zastávok.



Budúcnosť tejto trate závisí podľa ZSSK okrem kvalitného dopravcu a jeho spoľahlivého vozidlového parku aj od údržby a modernizácie infraštruktúry. Zrýchlenie bratislavského okruhu, promptné opravy výhybiek spôsobujúcich časté prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti a postupné spriepustňovanie smerujúce k zdvojkoľajneniu po Dunajskú Stredu sú tam pre cestujúcich kľúčové. "V súčasnosti sa tiež hľadajú riešenia na predĺženie nástupíšť na železničných staniciach, v ktorých prebieha pravidelné križovanie vlakov. Tie by mali byť predĺžené z dnešných 120 metrov na štandardných 180 metrov tak, aby tu bolo možné radiť dlhšie súpravy s väčšou kapacitou," dodal hovorca ZSSK.