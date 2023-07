Na trati Haniska - Moldava nad Bodvou natiahnu trolejové vedenie

Moldava nad Bodvou 28. júla (TASR) - V rámci projektu elektrifikácie železničnej trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou v okrese Košice-okolie zhotoviteľ už osadil stožiare trakčného vedenia. "Natiahnutie trolejového vedenia v celom úseku je naplánované na mesiace august a september," informoval štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť po štvrtkovom (27. 7.) kontrolnom dni.



V súčasnosti podľa neho prebiehajú práce na železničnom zvršku, rekonštrukcii nástupíšť, priecestí a podchodu vo Veľkej Ide. V železničnej stanici Moldava nad Bodvou je už funkčné nové zabezpečovacie zariadenie. Postupne sa pracuje aj na budovaní ďalších nových traťových zabezpečovacích a oznamovacích zariadeniach.



Do konca tohto roka dôjde k odovzdaniu viacerých stavebných objektov. "Časť stavebných prác bude v miernom oneskorení, tieto budú odovzdané do užívania v priebehu roka 2024 a budú financované z Operačného programu Slovensko," uviedol ďalej Kmeť na sociálnej sieti.



Súčasťou stavby je aj prečistenie štrkového lôžka, rekonštrukcia železničných nástupísk, osadenie nového osvetlenia a rekonštrukcia ôsmich železničných priecestí. Stavba prinesie lepšiu dynamiku trate a bezpečnejšie cestovanie pre košický región.



Elektrifikácia trate v celkovej dĺžke 21,5 kilometra sa začala v júni 2021, Železnice SR (ŽSR) vtedy podpísali zmluvu s dodávateľom, skupinou ELHAMO, s nákladmi 58,8 milióna eur bez DPH.



Spolu so zástupcami ŽSR štátny tajomník absolvoval kontrolný deň aj na výstavbe Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Trebišove, ktorá sa začala v septembri 2021. Po novej autobusovej stanici, z ktorej vypravujú autobusy od apríla, aktuálne dokončujú práce aj na železničnej časti. "Zhotoviteľ nás ubezpečil, že železničná časť TIOP-u by mala byť daná do užívania na prelome mesiacov september a október," informoval Kmeť.