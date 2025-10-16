< sekcia Ekonomika
Na trati Žilina-Čierna nad Tisou nasadzujú systém pre bezpečnú dopravu
Projekt je súčasťou procesu napojenia slovenskej železničnej infraštruktúry na európske dopravné koridory.
Autor TASR
Varín 16. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nasadzujú nový dorozumievací systém GSM-R do siete ŽSR pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu dopravu na hlavnej trati Žilina - Čierna nad Tisou. Stavba v celkovej dĺžke 329,374 kilometra stála 40.133.389 eur bez DPH a bola financovaná z programu CEF a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR. Na tlačovej konferencii vo Varíne o tom vo štvrtok informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik a za zhotoviteľa generálny riaditeľ firmy Kontron Petr Vítek.
Projekt je súčasťou procesu napojenia slovenskej železničnej infraštruktúry na európske dopravné koridory. Líniový rádio-dispečerský dorozumievací systém GSM-R zabezpečí mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky a pre zavedenie systému ERTMS na úseku Varín - Košice - Čierna nad Tisou. Systém ERTMS sa skladá z dvoch hlavných komponentov ETCS a GSM-R.
„Vo svetle poslednej nehody vlakov, ktorá sa nám stala na južnom koridore, tak na tomto severnom už máme bezpečnosť týmto spôsobom výrazne vylepšenú,“ uviedol Ráž. Na takto zabezpečenej trati sa už vlaky na jednej koľaji nenarazia. Ako spresnil generálny riaditeľ ŽSR, vlak s týmto systémom automaticky zastane. Problémom podľa neho ostávajú nákladné vlaky bez zabudovaného systému ETCS.
Implementáciou GSM-R technológie sa slovenská železničná sieť priblížila k požiadavkám transeurópskej dopravnej siete. „Systém ERTMS je požadovaný Európskou úniou na tie najťažšie alebo na tie najviac vyťažené trate. Skladá sa z prenosovej sústavy a vlastne z toho, že sa dá prenášať signál medzi vozidlom a traťou práve cez GSM-R,“ priblížil Bednárik.
Táto stavba nadväzuje na už vybudovanú mobilnú rádiovú sieť GSM-R na trase Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica s Českou republikou. Momentálne prebieha kolaudačný proces, do ktorého sú zapojení zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný dozor aj budúci prevádzkovatelia siete.
