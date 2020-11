Na trebišovskom kúpalisku začali s prácami na vybudovaní toboganu

Trebišov 26. novembra (TASR) – Na mestskom kúpalisku v Trebišove pribudne od budúcej sezóny nová atrakcia – tobogan. Práce na jeho vybudovaní začali v týchto dňoch. Mesto na tento účel vyčlenilo z rezervného fondu 160.000 eur. "Vysúťažený dodávateľ stavebných prác má dielo dokončiť do mája 2021," potvrdila vo štvrtok pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Stavba bude pozostávať zo špirálového toboganu v dĺžke zhruba 50 metrov a rovnej šmykľavky s dĺžkou viac ako 12 metrov. Prístup bude z oceľovej veže so schodiskom v dvoch výškových úrovniach. "K toboganu je navrhnutá obslužná komunikačná plocha z betónovej zámkovej dlažby, na ktorej budú uložené dojazdové žľaby na dopad. Pred vstupom na schodisko dodávateľ osadí zábradlia z oboch strán prístupového chodníka. Táto významná investícia je naprojektovaná v priestore súčasných prezliekacích kabínok," priblížila hovorkyňa.



Finančné prostriedky pre tobogan v Areáli vodných športov schválili mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí. Do verejného obstarávania sa podľa radnice zapojili tri spoločnosti. S predloženou ponukou v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou uspela firma BETPRES, s. r. o. V týchto dňoch realizuje výkopové a zemné práce – výkop rýh a jám na základové konštrukcie.



"Základy, v ktorých bude tobogan ukotvený, sú navrhnuté ako pásové pätky a doska z monolitického železobetónu. Všetky materiály a konštrukčné riešenia na budovanie novej atrakcie na zábavu a oddych sú v súlade s medzinárodnými štandardmi a majú potrebné certifikáty," uviedla Mištaničová.



Investícia podľa mesta zatraktívni športovo-rekreačný areál, v ktorom už budúcoročnú letnú sezónu budú môcť návštevníci využívať jeho rozšírené a zmodernizované služby. "Okrem vynoveného vonkajšieho areálu bude po mnohých rokoch súbežne k dispozícii pre Trebišovčanov, ale i ľudí z okolia, objekt kompletne zrekonštruovanej krytej plavárne s ponukou kvalitnejších relaxačných aj občerstvovacích služieb," dodala hovorkyňa.