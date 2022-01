Na trh s elektromobilmi plánuje vstúpiť aj firma Sony

Tokio 5. januára (TASR) - Japonská spoločnosť Sony plánuje v jarných mesiacoch založiť firmu Sony Mobility, prostredníctvom ktorej by vstúpila na trh s elektrickými autami. Uviedol to krátko pred otvorením veľtrhu spotrebnej elektroniky CES v USA prezident spoločnosti Keničiró Jošida.



Podľa Jošidu by Sony Mobility mohla urýchliť úsilie japonskej firmy "o vstup na komerčný trh s elektromobilmi". Ako dodal, auto od Sony by sa mohlo dostať na trh v nie príliš vzdialenej budúcnosti.



Trh s elektromobilmi patrí v posledných rokoch medzi najatraktívnejšie oblasti. Spôsobila to postupne sa meniaca klíma, ktorá vyvoláva obavy po celom svete a s tým aj tlak na ekologickejšie vozidlá. Automobilky tak výrazne zvyšujú investície do tejto oblasti, napríklad japonská Toyota v decembri oznámila, že do elektrifikácie svojich vozidiel investuje do roku 2030 zhruba 70 miliárd USD (62,06 miliardy eur).



O elektromobily rastie záujem aj zo strany firiem mimo automobilového sektora. Podľa viacerých investorov by napríklad spoločnosť Apple mohla v najbližších rokoch prísť s vlastným elektrickým autom.



(1 EUR = 1,1279 USD)