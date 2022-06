Na trhu by sa mohol uvádzať do obehu produkt na hnojenie označený CE

Bratislava 15. júna (TASR) - Od 16. júla 2022 by sa pri splnení podmienok ustanovených euronariadením mohol uvádzať do obehu na európskom trhu produkt na hnojenie s označením CE. Vyplýva to z novely zákona o hnojivách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Novela má zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia.



"Ďalším cieľom návrhu zákona je vykonanie úprav v nadväznosti na poznatky a potreby aplikačnej praxe. Z dôvodu klimatickej zmeny sa za ustanovených podmienok navrhuje predĺženie začiatku obdobia pre možnosť udelenia výnimky zo zakázaného obdobia pre aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach na ornej pôde," priblížil agrorezort.



Úpravami vo vzťahu k produktom na hnojenie a výživu rastlín, ktoré obsahujú čistiarenské kaly, sa podľa MPRV sleduje zabezpečenie záujmu na ochrane zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia pri využívaní tohto alternatívneho zdroja živín, a to vzhľadom na ich vplyv na poľnohospodársku pôdu, sekundárne na vodu a rastlinnú a živočíšnu produkciu.



Ďalšie úpravy vychádzajúce z potrieb aplikačnej praxe zabezpečujú podľa ministerstva pôdohospodárstva jednoznačnosť pri výklade a aplikácii príslušných ustanovení zákona.