Na trhu je podľa Ruska dostatok ropy

Moskva 15. novembra (TASR) - Rusko sa pripojilo k ostatným členom aliancie OPEC+ a odmietlo výzvy na zvýšenie ťažby ropy. Podľa Moskvy je aktuálne na globálnom trhu dostatok ropy a od budúceho roka môže byť dokonca prebytok.



"Zásoby už neklesajú, čo ukazuje, že v tejto chvíli nie je na trhu deficit," uviedol štátny tajomník ministerstva energetiky Pavel Sorokin v rozhovore pre Bloomberg na konferencii ADIPEC v Abú Zabí.



Rusko sa tak podobne ako ostatní členovia OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi postavilo proti výzvam z USA, aby aliancia rýchlejšie zvyšovala produkciu. Americký prezident Joe Biden, znepokojený cenami benzínu, ktoré sa dostali na 7-ročné maximum, a poklesom popularity doma vyzval alianciu OPEC+, aby dodávala na trh viac ropy, čím by znížila jej ceny.



"Každý prognózuje prebytok ponuky od prvého alebo druhého štvrťroka, že je to len otázka niekoľkých mesiacov," uviedol Sorokin. Dodal, že Rusko si v podstate myslí to isté.



Ceny európskej referenčnej ropy Brent tento rok vyskočili takmer o 60 %. Hlavným dôvodom je zotavovanie globálneho dopytu po koronakríze. Navyše, aliancia OPEC+ len pomaly zvyšuje ťažbu, ktorú výrazne obmedzila v minulom roku počas prepadu dopytu. Na poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo začiatkom novembra, potvrdila, že bude pokračovať vo zvyšovaní ťažby podľa doterajšieho plánu, podľa ktorého produkcia v decembri stúpne o ďalších 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Rusko dokáže rýchlo zvýšiť ťažbu na úroveň spred pandémie, to znamená okolo 11,32 milióna barelov denne, len čo mu to umožní dohoda v rámci OPEC+ a dopyt na trhu, uviedol Sorokin. Rusko v októbri produkovalo v priemere 10,843 milióna barelov denne.