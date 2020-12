Na trhu ojazdených áut v SR pre koronavírus ubudlo až 60.000 vozidiel

Bratislava 1. decembra (TASR) – Na trhu ojazdených áut na Slovensku pre koronavírus ubudlo až 60.000 vozidiel. Vyplýva to z analýzy skupiny Aures Holdings. Podľa analýz spoločnosti pre nedostatok áut na trhu sa ceny zvýšili o desatinu. Druhá vlna pandémie koronavírusu potvrdila rozvoj on-line predaja ojazdených áut.



"Bohužiaľ, nastala situácia, ktorej sa celý sektor automotive na jeseň obával. Predaj na našich pobočkách bol pre pandémiu koronavírusu znovu obmedzený. Našťastie sa nám tentokrát darilo predávať hlavne on-line o polovicu vyšší objem vozidiel než na jar, ale stále sme sa nedostali cez polovicu bežných predajov. On-line predaje sa na tom budú podieľať možno až desiatimi percentami, zatiaľ čo v bežnom roku to skôr bývalo len pár promile," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA Auto.



Vďaka rýchlemu prechodu na on-line predaj a veľký záujem o ojazdené automobily v čase, keď boli pobočky otvorené, doteraz za jedenásť mesiacov skupina v sieti AAA Auto predala 66.000 vozidiel. Z toho na Slovensku 13.100, v Českej republike 37.700, v Poľsku 12.600 a v Maďarsku 2600. Pokiaľ sa pandémia koronavírusu nezhorší a pobočky budú v decembri prevažne otvorené, skupina očakáva celkové tohtoročné predaje až na hranici 70.000 áut.



Podľa analýzy Aures Holdings je možné konštatovať, že sa na trhu ojazdených áut prejavil rapídny úbytok vozidiel. "Napríklad na Slovensku bude na trhu do konca roku chýbať takmer 60.000 vozidiel, v Poľsku takmer 230.000 áut a v Českej republike takmer 100.000," uviedol prevádzkový riaditeľ siete AAA Auto Petr Vaněček.



Aj v minulom roku klesala stredná hodnota veku ponúkaných ojazdených vozidiel. V Česku je tento trend viditeľný od roku 2017, kedy bola táto hodnota najčastejšie 10 rokov, a postupne sa dostala až na tohtoročných 9 a pol roka. Rovnaké to bolo na Slovensku, kde sa najčastejší vek dostal dokonca na hranicu 9 rokov, oproti 10 rokom v roku 2017. Najstaršie ojazdené vozidlá sú dlhodobo ponúkané v Poľsku.



Najbežnejší stav tachometra za posledných päť rokov najviac poskočil na slovenskom trhu, kde sa z priemeru posledných piatich rokov okolo 170.000 najazdených kilometrov (km) znížil na tohtoročných 157.000 km. V Česku sa ojazdené autá najčastejšie ponúkajú so 147.000 najazdených km, čo je tiež mierne zníženie. V Poľsku sa táto hodnota stabilne drží okolo 180.000 najazdených km.



Rovnako, ako v iných sektoroch maloobchodu, aj na trhu ojazdených vozidiel urýchlila pandémia nového koronavírusu rozvoj on-line predaja. Nástup nakupovania ojazdených áut prostredníctvom webu začal už pred pandémiou, ale počas tohto roku sa z neho na trhu vozidiel stala "hlavná téma".