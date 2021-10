Na trhu s elektrinou skončil ďalší alternatívny dodávateľ, BCF Energy

Bratislava 28. októbra (TASR) – Na slovenskom trhu s elektrinou skončil pre vysoké ceny energií ďalší alternatívny dodávateľ, banskobystrická spoločnosť BCF Energy. Firma o tom informovala na svojej internetovej stránke.



"Vzhľadom na neúnosnú situáciu v oblasti vývoja cien na veľkoobchodných trhoch energií sme boli nútení do konca roka 2021 pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť týkajúcu sa dodávky elektriny od 27. októbra 2021," uviedla spoločnosť. Zákazníkom BCF už zabezpečujú elektrickú energiu dodávatelia poslednej inštancie, ktorými sú v tomto prípade regionálne distribučné spoločnosti.



Zúčtovateľ trhu s elektrinou OKTE zároveň uviedol, že z dôvodu podstatného porušenia odstúpil od zmluvy o zúčtovaní odchýlky s týmto dodávateľom. To znamená rovnako ako v predchádzajúcom prípade so Slovakia Energy stratu spôsobilosti dodávať elektrinu na trh. OKTE si už minulý piatok (22. 10.) uplatnil voči firme finančnú zábezpeku.



Spoločnosť BCF Energy v minulom roku zaznamenala zisk takmer 800.000 eur pri celkových výnosoch 24,8 milióna eur.