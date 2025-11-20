Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na TUKE slávnostne spustili prvý slovenský superpočítač Perún

Snímka zo slávnostného spustenia prvého slovenského superpočítača s názvom Perún za účasti ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa a rektora TUKE Petra Mésároša (nie sú na snímke) v priestoroch Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach 20. novembra 2025. Foto: TASR - František Iván

Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur.

Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perún vo štvrtok slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
