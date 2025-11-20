< sekcia Ekonomika
Na TUKE slávnostne spustili prvý slovenský superpočítač Perún
Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perún vo štvrtok slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora TUKE Petra Mésároša presahuje 21 miliónov eur. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.
