Na tuneli Čebrať sú pozastavené práce

Bratislava 3. mája (TASR) – Intenzita prác na niektorých stavebných objektoch v rámci úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová bola znížená. Nateraz pozastavené boli práce na tuneli Čebrať. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa so zhotoviteľom zhodli na záujme dokončiť stavbu. Dôraz však chcú klásť na rozhodovanie s náležitou odbornou starostlivosťou. O tejto téme v utorok rokoval mimoriadny parlamentný hospodársky výbor.



Obe strany si podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) uvedomujú riziká, ak by nenašli riešenie sporu. Generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav – SK, ktorá je jedným zo zhotoviteľov stavby, Jiří Skuhra potvrdil snahu nájsť zhodu na spôsobe dostavby. "Dnes sme v situácii, že niektoré práce boli urobené a z objektívnych dôvodov, ktoré nám dáva nejaký zmluvný rámec celého projektu, nie je možné tieto práce uhradiť," priblížil.



Doležal aj Skuhra zdôraznili potrebu konať s náležitou starostlivosťou. "Veríme, že sa podarí tú dohodu v dohľadnej dobe nájsť, pretože máme tu krédo, že zo stavby neodchádzame," dodal Skuhra. Skonštatoval, že majú ambíciu stavbu dokončiť, ale za únosných podmienok pre obe strany. Dohodli sa, že nateraz nebudú verejne informovať, kým nenájdu riešenie.



Minister dopravy podotkol, že v prípade stavby D1 Hubová – Ivachnová nejde o kvalitu, tá je podľa neho vynikajúca. Rovnako aj spoluprácu so zhotoviteľom považuje za korektnú. Zhotoviteľ si však podľa neho "zlizol" stavbu, ktorá má viac nepredvídateľných okolností ako iné. "Okrem zosuvu v trase tunela je tam, dovolím si tvrdiť, až bezprecedentný zosuv aj po vonkajšom trasovaní," skonštatoval Doležal.



Generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko priblížil, že na základe zistení o zosuvoch bolo v rámci tejto stavby navrhnuté nové trasovanie tunela. Pôvodný tunel mal mať dĺžku 2 kilometre (km), ten nový 3,6 km. V zmenenej trase sa podľa jedného zo zástupcov zhotoviteľa zosuvy neobjavujú, objavujú sa však v inej časti pôvodnej trasy. K zmene trasovania tunela podľa Doležala došlo po 150 metroch razenia pôvodného tunela. Nemá informácie, že by sa museli niektoré objekty búrať.



Roman Kocúrek zo spoločnosti OHL ŽS, ktorá je jedným zo zhotoviteľov, priblížil, že stavba je zhruba za polovicou. V prípade, ak by sa práce v tejto chvíli naplno rozbehli, by podľa neho k sprevádzkovaniu diaľnice mohlo dôjsť za 24 mesiacov.



S výstavbou úseku D1 Hubová - Ivachnová sa začalo v roku 2013. Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke zhruba 15 kilometrov, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu diaľnicu do Košíc. Motoristom by mala diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, ušetriť 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Úsek buduje združenie firiem OHL ŽS a Váhostav – SK.