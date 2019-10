Na týchto tratiach budú výlukové práce

Bratislava 25. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- v úseku výh. Vinohrady – Jesenské v dňoch 29. – 30. októbra v čase od 07.30 do 15.00 h a 31. októbra v čase od 07.30 – 10.30 h a 11.30 - 12.30 h.



V rámci výluky sa vykonáva výmena mostníc na moste v km 64,011. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR.



Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou v úseku Rimavská Seč - Jesenské .





- dňa 16. septembra od 07.00 h nepretržite do 30. októbra 2019 do 16.00 h realizovať výluku z dôvodu rekonštrukcie ŽST Zvolen os. st.



V osobnej stanici Zvolen pokračujú rekonštrukčné práce na nástupišti č. 4 a oprave koľají č. 11 a 15.



Odrieknuté vlakové spojenia budú 28. – 30. októbra v úseku Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava a Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. nahradené autobusovou dopravou.





-v úseku Lietavská Lúčka - Rajec od 28. – 29. októbra od 00.00 do 24.00 h a 30. októbra od 00.00 do 17.30 h.



Počas uvedenej výluky sa koná úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 10,457 (SP1948) a v km 11,008 (SP1949). Úprava je z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy na priecestí.



Uvedená výluka nemá vplyv na osobnú železničnú dopravu.



Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.