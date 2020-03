Na udržanie miest sa realokovali eurofondy v objeme 197 mil. eur

Bratislava 31. marca (TASR) - Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám má pomôcť finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnancov. Vláda v utorok schválila návrh podmienok podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Na tieto aktivity boli presunuté zdroje v rámci eurofondov v objeme 197 miliónov eur.



Cieľom tohto návrhu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dosahov súčasnej krízy v súvislosti s novým koronavírusom na zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Týka sa to tých, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.



Kompenzácia bude spočívať v poskytovaní finančného príspevku pre zamestnávateľov, a to na úhradu časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti nemôžu prideľovať prácu, a taktiež v poskytovaní finančného príspevku pre SZČO na úhradu odvodových povinností do poistných fondov a čiastočnú kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.



V praxi to bude vyzerať tak, že príspevok sa bude odvíjať od poklesu tržieb. Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok vo výške 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur. Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200.000 eur mesačne.



Mieru poklesu tržieb SZČO uvedie v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa má porovnávať voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019. "V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020," uvádza sa v návrhu.



Zmeny počítajú aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1100 eur. Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Finančné príspevky bude poskytovať miestny príslušný úrad práce.



Rezort práce na tieto aktivity realokuje zdroje v rámci operačných programov celkovo 197 miliónov eur presunom projektov do programového obdobia na roky 2021 až 2027.