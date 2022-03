Na Ukrajine sa zastavila produkcia neónu potrebného na výrobu čipov

Kyjev 13. marca (TASR) - Ruský útok na Ukrajinu spôsobil zastavenie produkcie približne polovice neónu, ktorý sa používa pri výrobe čipov. To znamená, že nedostatok polovodičov spôsobený koronakrízou sa môže ešte zhoršiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dvaja veľkí ukrajinskí dodávatelia, Ingas a Cryoin, zastavili pre ruskú agresiu produkciu. Reuters odhaduje, že na tieto firmy pripadá 45 % až 54 % svetovej produkcie neónu pre lasery používané na výrobu čipov. Globálna spotreba neónu na výrobu čipov podľa poradenskej spoločnosti Techcet dosiahla v minulom roku okolo 540 ton.



To znamená, že výpadok produkcie neónu by mohol ešte zhoršiť aktuálny nedostatok a zvýšiť ceny čipov. Prudké oživenie dopytu po mobiloch, notebookoch či autách po pandémii spôsobilo čipovú krízu, ktorá napríklad prinútila niektoré automobilky obmedziť produkciu.



Nie je úplne jasné, koľko neónu majú výrobcovia čipov v zásobe a odhady expertov sa výrazne líšia. Ak však bude vojna na Ukrajine pokračovať, môže to mať negatívny vplyv na produkciu čipov, uviedol analytik spoločnosti CFRA Angelo Zino.