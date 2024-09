Na Ukrajine zamestnávajú viac žien a tínedžerov pre nedostatok ľudí

Kyjev 14. septembra (TASR) - Vojna na Ukrajine odčerpáva pracovnú silu. Firmy sa snažia pokryť kritický nedostatok ľudí tým, že najímajú viac žien na miesta, v ktorých tradične dominujú muži. A obracajú sa aj na tínedžerov, študentov a dôchodcov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Milióny Ukrajincov, väčšinou žien a detí, ušli pred vojnou do zahraničia. Muži zasa slúžia v armáde. Podľa údajov centrálnej banky stratila Ukrajina od ruskej invázie vo februári 2022 viac ako štvrtinu pracovnej sily. Takmer 60 % firiem uviedlo, že nájsť kvalifikovaných pracovníkov je ich hlavný problém. Ukázal to prieskum ministerstva hospodárstva medzi viac ako 3000 firmami.



"Situácia je skutočne kritická," povedala Tetiana Petruková, riaditeľka pre udržateľnosť oceliarskej spoločnosti Metinvest, jedného z najväčších ukrajinských zamestnávateľov, ktorý má približne 45.000 pracovníkov a zhruba 4000 voľných pracovných miest. "Nedostatok zamestnancov má vplyv aj na našu produkciu," poznamenala.



Nedostatok zamestnancov pociťujú všetky firmy, od veľkých priemyselných podnikov až po maloobchodné skupiny a malých súkromných podnikateľov. Firmy menia nábor a podnikové procesy, zavádzajú automatizáciu, rotujú existujúcich zamestnancov a rozširujú ich popisy práce, znovu prijímajú dôchodcov a ponúkajú viac výhod, najmä pre mladších pracovníkov.



Tento trend zasahuje aj do podnikania, kde výrazne rastie podiel žien podnikateliek. Odvetvia, v ktorých dominujú muži, sú viac postihnuté nedostatkom zamestnancov, uviedla centrálna banka.



Stavebný sektor, doprava, baníctvo a iné tvrdo zasiahla mobilizácia, ktorá sa týka mužov vo veku 25 až 60 rokov. Aby sa ekonomika udržala v chode, vláda poskytuje kritickým spoločnostiam úplné alebo čiastočné odklady v rámci mobilizácie.



V sektoroch energetiky a výroby zbraní má 100 % zamestnancov nárok na odklad. V niektorých iných sektoroch si firmy môžu ponechať 50 % mužov. Proces zabezpečenia odkladu je však dlhý a komplikovaný.



V poľnohospodárstve sa ženy školia za traktoristky. Ženy čoraz častejšie pracujú aj ako vodičky električiek a nákladných áut či v bani. Podiel žien rastie aj v odvetviach, ako je výroba ocele. Podľa Petrukovej ženy tvoria asi 30-35 % pracovnej sily Metinvestu.



Firmy a ekonómovia očakávajú, že problémy na trhu práce budú pretrvávať. Zamestnávatelia obracajú svoju pozornosť na mladých ľudí. Ponúkajú im školenia, možnosť získať pracovné skúsenosti aj cielené balíky benefitov. Aj Metinvest sa zameriava na študentov a čoraz viac spolupracuje s odbornými vysokými školami.



Supermarkety zase najímajú tínedžerov na základné pracovné pozície a ponúkajú špecializovaný program stáží pre študentov. K podobnému kroku pristúpil tiež mobilný operátor Vodafone.



Vláda a zahraniční partneri spustili niekoľko programov na pomoc Ukrajincom pri rekvalifikácii.