Na Ukrajinu začal prúdiť plyn zo západnej Európy cez Maďarsko

Kyjev 1. februára (TASR) - Ukrajina začala dovážať plyn zo západnej Európy cez Maďarsko. Oznámil to v utorok prevádzkovateľ ukrajinskej plynárenskej prepravnej sústavy (GTSOU), ktorý tak otvoril novú dodávateľskú trasu, keďže hrozba vojny s Ruskom podkopáva energetickú bezpečnosť Kyjeva.



Ukrajina v roku 2020 dostala 15,9 miliardy kubických metrov (m3) zo zahraničia vrátane 4,2 miliardy m3 z Maďarska.



Dodávky z Maďarska sa však zastavili po tom, ako Budapešť a ruský energetický gigant Gazprom vlani v septembri podpísali novú dlhodobú dodávateľskú dohodu, ktorá obchádza Ukrajinu. Gazprom prepravuje plyn do Maďarska a tzv. južnou trasou po dne Čierneho mora cez Turecko, Bulharsko a Srbsko.



GTSOU v decembri uviedol, že Ukrajina bude namiesto toho dovážať cez Maďarsko 8 miliónov m3 plynu denne zo západoeurópskeho trhu.



Ukrajinský prevádzkovateľ v utorok oznámil, že táto zásobovacia linka je teraz aktívna na základe dohody o prepojení, ktorá zvýšila garantovanú dovoznú kapacitu Ukrajiny o takmer 30 %.



"Maďarská trasa sa stala po Slovensku druhou garantovanou trasou dodávok plynu na Ukrajinu," uviedol na sociálnej sieti Facebook šéf GTSOU Sergij Makogon.



Ukrajina má dohodu so Slovenskom o dodávke až 27 miliónov m3 plynu denne, ale zastavila import touto cestou z nákladových dôvodov.



Makogon uviedol, že nová trasa cez Maďarsko ponúka Ukrajine aj možnosť dovážať skvapalnený plyn z terminálu v Chorvátsku.



Maďarský premiér Viktor Orbán minulý týždeň povedal, že sa bude snažiť zvýšiť množstvo plynu, ktorý jeho krajina dostáva z Ruska, na utorkových rokovaniach s prezidentom Vladimirom Putinom.



Orbán chce tiež s Putinom diskutovať o európskej bezpečnosti. Maďarsko má záujem na mierovom riešení patovej situácie na Ukrajine.