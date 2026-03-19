Na ÚPPV sa s podporami podľa V. Remišovej zrejme manipulovalo
Bratislava 19. marca (TASR) - Na Úrade podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Tomáša Druckera (Hlas-SD) sa podľa opozičnej poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko - Za ľudí) desiatky miliónov eur neprideľovali podľa výsledkov odborného hodnotenia. Konečné poradie firiem sa podľa nej zrejme manipulovalo tak, že uspeli aj firmy hlboko pod čiarou a naopak, veľa firiem s plným počtom bodov zo zoznamu úspešných firiem vypadlo. Remišová hovorí o mimoriadne vážnych podozreniach a avizuje podnet na prokuratúru, aj zvolanie parlamentného výboru. ÚPPV Remišovej kritiku odmieta.
„Od pána Druckera som si opakovane pýtala podklady k odbornému hodnoteniu a k bodovému poradiu, na základe ktorého pridelil miliónové dotácie firmám. Minister Drucker mi tieto informácie opakovane odmietol sprístupniť v rozpore so zákonom, dnes už vieme prečo. Podľa informácií o hodnotení projektov, ktoré máme k dispozícii, počas výberového hodnotenia malo dochádzať ku škandalóznej manipulácii s hodnoteniami,“ povedala Remišová.
ÚPPV Remišovej vyjadrenia odmieta, podľa úradu ide o ďalší nepresný útok plný nepravdivých tvrdení. „Minister Drucker v tejto veci konal transparentne - sám podal trestné oznámenie, prípad preverujú orgány činné v trestnom konaní a audit nepreukázal porušenie zákona,“ uviedol v reakcii na Remišovej vyjadrenia odbor komunikácie úradu podpredsedu vlády.
Napriek tomu podľa ÚPPV Veronika Remišová účelovo zavádza a opakovane nehovorí pravdu. Ak chce hovoriť o dotáciách, mala by si najprv naštudovať podmienky samotných výziev a dotačný zákon. Pokiaľ ide o jej „takzvané nové odhalenie“, ide o zavádzajúce tvrdenie. Projekt bol schválený v skupine 33 projektov už v decembri, pričom k podpisu zmluvy došlo až minulý týždeň. „Konkrétne ide o slovenské kúpele Piešťany. Samotný podpis sa oneskoril z objektívnych dôvodov. Kúpele majú zahraničného vlastníka a úrad musel počkať na jeho súhlas s navýšením súkromného spolufinancovania po znížení dotácie,“ doplnil úrad.
Odbor komunikácie zdôraznil, že ÚPPV zverejnil už v decembri zoznam všetkých 33 podporených spoločností. Tie museli dodatočne podpísať etické vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov a súhlasili so znížením výšky dotácie v priemere o 11 %, ktoré musia dofinancovať z vlastných zdrojov.
„Projekty boli vybrané prísne v súlade so zákonom na základe hodnotení externých expertov a hodnotiacej komisie v mesiacoch október a november. Následne v mesiacoch november a december prešli dodatočnou kontrolou zahraničných expertov, aby sa overila ich odbornosť a kvalita. Až po tejto kontrole úrad pristúpil k podpisu zmlúv alebo dodatkov k už existujúcim zmluvám,“ dodal ÚPPV.
