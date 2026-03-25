Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026Meniny má Marián
< sekcia Ekonomika

Na území Trnavského kraja sa vlani ubytovalo 413.470 hostí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Počet prenocovaní presiahol 1,4 milióna a vzrástol o viac ako tri percentá.

Autor TASR
Trnava 25. marca (TASR) - V ubytovacích zariadeniach na území Trnavského kraja sa podľa Štatistického úradu SR v roku 2025 ubytovalo 413.470 hostí, čo je medziročný nárast o 4,32 percenta. Počet prenocovaní presiahol 1,4 milióna a vzrástol o viac ako tri percentá. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.

Pre príjazdový cestovný ruch je dôležitou infraštruktúrou medzinárodné Letisko Piešťany. „Priame letecké spojenie Tel Aviv - Piešťany - Tel Aviv využilo počas jeho tretej sezóny 3755 turistov. Izraelu v posledných rokoch patrí druhá, respektíve tretia priečka v štatistike zahraničných návštevníkov slovenských kúpeľov (po Českej republike, prípadne Nemecku),“ ozrejmil Palkovič.

Ako dodal, dôraz sa kladie aj na ďalšie zahraničné trhy, z ktorých prichádza najviac hostí. Sú nimi Česká republika, Poľsko a Maďarsko. „Rastúci trend mala v roku 2025 návštevnosť z Nemecka a Rakúska, v oboch prípadoch boli prekonané rekordy z roka 2019,“ doplnil. KOCR Trnavský kraj realizuje aj vlastné zážitkové produkty cestovného ruchu.

„Uplynulý rok potvrdil, že spolupráca s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a partnermi v území prináša konkrétne výsledky. Zamerali sme sa na projekty, ktoré prepájajú jednotlivé regióny a vytvárajú ucelenú ponuku pre návštevníkov,“ zhodnotila výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič podčiarkol, že cestovný ruch zároveň prináša konkrétne benefity pre miestnu ekonomiku.
