< sekcia Ekonomika
Na území TTSK bolo od 2020 predložených 18 zámerov veterných parkov
Správa o hodnotení je vypracovaná pre zámery veterných parkov Rohov, Popudinské Močidľany - Radošovce, Drahovce, Telek a pre zámer Energetického parku Žihárec a Kráľov Brod.
Autor TASR
Trnava 6. januára (TASR) - Na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bolo od roku 2020 predložených do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 18 zámerov veterných parkov. Žiadny z nich nemá zatiaľ záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý prerokovalo Zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí v decembri 2025.
Šestnásť zámerov je výlučne na území TTSK, dva majú presah aj do Nitrianskeho kraja. Ďalšie dva zámery počítajú s veternými parkami na území Nitrianskeho kraja, sú však pri hranici s TTSK. Najďalej sú projekty v štádiu „správa o hodnotení“ alebo „rozsah hodnotenia“.
Správa o hodnotení je vypracovaná pre zámery veterných parkov Rohov, Popudinské Močidľany - Radošovce, Drahovce, Telek a pre zámer Energetického parku Žihárec a Kráľov Brod. Ďalším krokom je vypracovanie odborného posudku zo strany envirorezortu a vydanie záverečného stanoviska.
Zastupiteľstvo TTSK odporúča pri predložených veterných parkoch postupovať v zmysle novelizovaného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, platného od 1. novembra 2025. Predložené navrhované činnosti veterných parkov sú podľa krajskej samosprávy v rozpore s platným Územným plánom regiónu TTSK.
Zastupiteľstvo zároveň poverilo predsedu TTSK Jozefa Viskupiča rokovať s Ministerstvom životného prostredia SR a so všetkými dotknutými orgánmi, ktorých sa problematika veterných parkov týka. Kraj trvá na vypracovaní národnej koncepcie pre výstavbu tohto typu energetickej infraštruktúry. „Ak takýto dokument neexistuje, potom sa tu predháňajú rôzni investori s rôznymi otázkami. Územie na to reaguje svojsky,“ podčiarkol.
Šestnásť zámerov je výlučne na území TTSK, dva majú presah aj do Nitrianskeho kraja. Ďalšie dva zámery počítajú s veternými parkami na území Nitrianskeho kraja, sú však pri hranici s TTSK. Najďalej sú projekty v štádiu „správa o hodnotení“ alebo „rozsah hodnotenia“.
Správa o hodnotení je vypracovaná pre zámery veterných parkov Rohov, Popudinské Močidľany - Radošovce, Drahovce, Telek a pre zámer Energetického parku Žihárec a Kráľov Brod. Ďalším krokom je vypracovanie odborného posudku zo strany envirorezortu a vydanie záverečného stanoviska.
Zastupiteľstvo TTSK odporúča pri predložených veterných parkoch postupovať v zmysle novelizovaného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, platného od 1. novembra 2025. Predložené navrhované činnosti veterných parkov sú podľa krajskej samosprávy v rozpore s platným Územným plánom regiónu TTSK.
Zastupiteľstvo zároveň poverilo predsedu TTSK Jozefa Viskupiča rokovať s Ministerstvom životného prostredia SR a so všetkými dotknutými orgánmi, ktorých sa problematika veterných parkov týka. Kraj trvá na vypracovaní národnej koncepcie pre výstavbu tohto typu energetickej infraštruktúry. „Ak takýto dokument neexistuje, potom sa tu predháňajú rôzni investori s rôznymi otázkami. Územie na to reaguje svojsky,“ podčiarkol.