Na uzle Žilina sa doteraz prestavalo 140 miliónov eur

Žilina 30. marca (TASR) – Na projekte ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina sa do dnešného dňa prestavalo zhruba 140 miliónov eur. Počas kontrolného dňa v Žiline o tom vo štvrtok informoval Ľubomír Goňo, riaditeľ Združenia Pod Dubňom, ktoré je zhotoviteľom stavby.



Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miloslav Havrila uviedol, že na traťovom úseku zhruba 23 kilometrov (km) sa vymení takmer 50 km koľají, uloží nových 191 výhybiek a osadí sa komplet nové trakčné vedenie. "Vybuduje sa deväť nových železničných mostov. Výrazným benefitom z hľadiska bezpečnosti je to, že od Bratislavy do Žiliny eliminujeme deväť priecestí. Nahradia sa mimoúrovňovým križovaním, ktoré prinesie vyššiu bezpečnosť," povedal Havrila.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Jaroslava Kmeťa by sa mal dodržať stanovený harmonogram. "Bol som tu pred rokom a skutočne sa urobil veľký kus roboty. ŽSR ako objednávateľ prác aj mesto Žilina môžu byť spokojní," podotkol.



Investície, ktoré sú súčasťou projektu, podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho výrazným spôsobom zmenia fungovanie mesta. "Od Strážova po Tepličku nad Váhom máme okrem opravy trate železnice množstvo vyvolaných investícií, čo sa týka cyklotrás, mimoúrovňových nadjazdov a podjazdov. To isté smerom na Kysucké Nové Mesto v mestskej časti Budatín. Nehovoriac o priestore železničnej stanice, nástupísk či rekonštrukcii autobusovej stanice," dodal.



ŽSR podpísali zmluvu o dielo na projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina v novembri 2020. Modernizáciu zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Zákazka má byť ukončená do 48 mesiacov.