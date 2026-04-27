< sekcia Ekonomika
Na Vážskej cyklomagistrále pribudol 13-kilometrový úsek
Na Vážskej cyklomagistrále pribudol 13-kilometrový úsek
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 27. apríla (TASR) - Cyklistickej verejnosti oficiálne slúži od pondelka nový úsek Vážskej cyklomagistrály. Viac ako 13-kilometrový úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park, slávnostne odovzdali do užívania aj za prítomnosti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
Úsek za viac ako deväť miliónov eur postavili vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR a rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Jeho sprístupnením sa predĺžila Vážka cyklomagistrála na 75 z plánovaných 100 kilometrov.
„Plán obnovy má absolútne veľký význam pre rozvoj cyklodopravy. Počet žiadostí, ktoré sme dostali na budovanie cyklotrás, vysoko prevyšuje kapacity, ktoré sme mali k dispozícií. Na rozdiel od iných projektov má budovanie cyklotrás veľký úspech v dodržiavaní časových limitov. Cyklotrasy sa nám darí zazmluvňovať i odovzdávať načas,“ doplnil Ráž s tým, že bude apelovať na Európsku komisiu, aby sa na Slovensku pokračovalo v rozvoji cyklotrás.
Ako dodal, 13-kilometrový úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom vyplnil takmer desať percent zo 160 kilometrov cyklotrás, ktoré sa Slovensko zaviazalo odovzdať v rámci Plánu obnovy. Celkovo je z Plánu obnovy určených na cyklodopravu okolo 100 miliónov eur.
Vážska cyklomagistrála je nosným cyklodopravným projektom TSK, prepája turisticky atraktívne miesta a rovnako aj významné osídlenia na Považí. Ľudia ju pravidelne využívajú aj na cestu do práce, čísla na zabudovaných sčítačoch preto pravidelne rastú a potvrdzujú, že investície do tejto oblasti majú veľký význam.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku, z Plánu obnovy získal TSK na výstavbu úseku 6,8 milióna eur, ďalších 2,2 milióna eur investoval kraj zo svojho rozpočtu.
„Týmto úsekom sme dokázali zokruhovať cyklotrasami tri mestá - Dubnicu nad Váhom, Trenčín a Nemšovú. Cyklisti si prídu na svoje, no najmä tento úsek bude využívaný aj na cestu obyvateľov regiónu do práce a z práce. To bola vlastne aj filozofia celej Vážskej cyklomagistrály,“ doplnil predseda TSK.
