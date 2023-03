Na veľtrhoch Coneco a Racioenergia sa predstaví asi 200 vystavovateľov

Bratislava 22. marca (TASR) – Bratislavské výstavisko Incheba ponúka od stredy do soboty (25. 3.) novinky z oblasti stavebníctva, ale aj energetiky. Počas nasledujúcich štyroch dní sa na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva Coneco a veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia návštevníkom predstaví takmer 200 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska.



Výstavy pokrývajú celé odvetia stavebníctva od realizácie stavieb, technológií, konštrukcií, stavebných materiálov a komponentov, technických zariadení budov až po vybavenie do interiéru.



Vystavovatelia tiež predstavujú novinky na stavbu, rekonštrukciu aj záhradu, ktoré zohľadňujú aj požiadavky na úspornosť a udržateľnosť. V rámci sprievodného programu sú pripravené napríklad workshopy na tému zatepľovania, využitia recyklovaného textilu v stavebníctve či obnovy tradičných domov. Záujemcovia sa môžu dozvedieť, ako stavať bez odpadu a zbytočných emisií, ako žiť zodpovedne so zmenou klímy či aké sú svetové trendy v segmente stavebníctva.



Veľtrh budú sprevádzať výstavy a sekcie venované drevostavbám, nízkoenergetickým domom a takzvaným pasívnym domom. Pozornosť bude venovaná taktiež hybridným solárnym zostavám, klimatizáciám s efektívnym vykurovaním, možnostiam pre elektrické podlahové vykurovanie či riešeniam pre lokálne rekuperácie.



Partnerom veľtrhu je Štátny fond rozvoja bývania, ktorý vo svojej expozícii priblíži možnosti financovania bytov, zariadení sociálnych služieb a obnovy bytových domov. Odborníci predstavia podrobnosti pre obstaranie bytu či rodinného domu pre fyzické osoby, obnovu bytového domu, obstaranie nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb a ubytovacích domov.