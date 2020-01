Na veľtrhu cestovného ruchu očakávajú takmer 350 vystavovateľov

Bratislava 21. januára (TASR) - Takmer 350 vystavovateľov z dvadsiatich krajín sveta očakávajú organizátori medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutoční od 23. do 26. januára v areáli bratislavskej Incheby.



Na ploche 17.000 m2 ponúknu možnosti oddychu a dovolenky vystavovatelia zo Slovenskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Cypru, Českej republiky, Čiernej Hory, Dominikánskej republiky, Gruzínska, Chorvátska, Indonézie, Juhoafrickej republiky, Kuby, Maďarska, Maroka, Moldavska, Pakistanu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Srbska a Talianska.



Ako informovala TASR hovorkyňa Incheby Martina Macková, návštevníci sa budú môcť oboznámiť s ponukou atraktívnych turistických miest, ale aj s folkórom a prírodnými krásami jednotlivých turistických destinácií, získať inšpiráciu na cestovateľské zážitky.



Hlavným partnerom veľtrhu cestovného ruchu je v tomto roku Moravskosliezsky kraj.



Prezentácia poľovníckych tradícií, ale aj široká škála kvalitných poľovníckych potrieb a oblečenia, fotopasce, ďalekohľady, nočné videnia a termovízie a ďalšie vybavenie a doplnky pre poľovníkov a milovníkov prírody - to súbežne s veľtrhom cestovania do Incheby prináša výstava Poľovníctvo a oddych. Predstavenie slovenských poľovníckych plemien psov, ukážky poľovníckych tradícií a zvyklostí či obľúbené ukážky vábenia zveri návštevníkov uprostred Bratislavy na chvíľu prenesú do lesov a na poľovnícke posedy.



Ďalšia z výstav, Rybárstvo a voľný čas, okrem oblečenia, doplnkov a vybavenia pre rybárov prináša rady pre kvalitnú rybačku.