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Na veľtrhu Food Expo má Slovensko ako jediná krajina vlastný stánok
Warsaw Food Expo patrí medzi najvýznamnejšie podujatia potravinárskeho sektora v Poľsku. Vlani sa na veľtrhu zúčastnilo 402 vystavovateľov zo 46 krajín a navštívilo ho 16.100 odborných návštevníkov.
Autor TASR
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Varšava 10. júna (TASR) - Na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu Food Expo má Slovensko ako jediná krajina vlastný stánok s účasťou 12 firiem. Projekt pripravilo veľvyslanectvo SR vo Varšave s cieľom posilniť export slovenských potravinárskych výrobkov na poľský trh. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Slovenské podniky predstavujú široké spektrum produktov od zdravých potravín, pečiva, špaldových a pohánkových výrobkov či lyofilizovaného ovocia až po syry, výrobky z rýb či z konope, čaj maté, nealkoholické pivo, mäsové výrobky, medovinu i výberovú kávu. „V tomto roku tu máme veľký stánok s 12 slovenskými firmami,“ uviedla pre TASR vedúca ekonomického úseku Veľvyslanectva SR vo Varšave Dagmar Urbanová. Niekoľko firiem vystavovalo aj vo vlastných stánkoch.
Urbanová zdôraznila význam poľského trhu pre slovenských výrobcov. „Poľsko je obrovský trh s 38 miliónmi obyvateľov, ktorý stále nie je nasýtený,“ povedala. Podľa nej veľtrh umožňuje nadviazať kontakty s maloobchodníkmi, veľkoobchodníkmi a distribútormi. Dodala, že spoločný stánok je pre návštevníkov viditeľnejší než individuálne prezentácie jednotlivých firiem a vytvára priestor na ďalšiu podporu ich obchodných aktivít.
Warsaw Food Expo patrí medzi najvýznamnejšie podujatia potravinárskeho sektora v Poľsku. Vlani sa na veľtrhu zúčastnilo 402 vystavovateľov zo 46 krajín a navštívilo ho 16.100 odborných návštevníkov.
Podľa vystavovateľov poľskí návštevníci oceňujú napríklad slovenskú bryndzu, keďže na rozdiel od poľskej musí obsahovať aj ovčie mlieko. „Slovenská bryndza sa musí vyrábať podľa prísnych kritérií. Klasická bryndza obsahuje 50 percent ovčieho mlieka, 50 percent kravského mlieka. Poliaci oceňujú takú výraznejšiu chuť,“ povedal Bohuslav Šiko z bryndziarne, ktorej produkty je možné nájsť aj v poľských supermarketoch.
Slovenskí vystavovatelia boli na veľtrhu aj ocenení. „Firma Apimed, ktorá vyrába rôzne výrobky z medu, získala najvyššie ocenenie za svoj inovatívny produkt z medoviny,“ uviedla Urbanová a dodala, že Slováci boli ocenení aj minulý rok.
Veľtrh prilákal aj slovenských podnikateľov, ktorí sa prišli pozrieť ako návštevníci. Pani Jana, ktorá s manželom pripravuje otvorenie reštaurácie v Beladiciach, uviedla, že do Varšavy pricestovali na otočku hľadať dodávateľov a inšpirácie. „Hľadáme nových distribútorov, nové myšlienky, nové idey, čo by sme tam mohli zaviesť,“ povedala.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Slovenské podniky predstavujú široké spektrum produktov od zdravých potravín, pečiva, špaldových a pohánkových výrobkov či lyofilizovaného ovocia až po syry, výrobky z rýb či z konope, čaj maté, nealkoholické pivo, mäsové výrobky, medovinu i výberovú kávu. „V tomto roku tu máme veľký stánok s 12 slovenskými firmami,“ uviedla pre TASR vedúca ekonomického úseku Veľvyslanectva SR vo Varšave Dagmar Urbanová. Niekoľko firiem vystavovalo aj vo vlastných stánkoch.
Urbanová zdôraznila význam poľského trhu pre slovenských výrobcov. „Poľsko je obrovský trh s 38 miliónmi obyvateľov, ktorý stále nie je nasýtený,“ povedala. Podľa nej veľtrh umožňuje nadviazať kontakty s maloobchodníkmi, veľkoobchodníkmi a distribútormi. Dodala, že spoločný stánok je pre návštevníkov viditeľnejší než individuálne prezentácie jednotlivých firiem a vytvára priestor na ďalšiu podporu ich obchodných aktivít.
Warsaw Food Expo patrí medzi najvýznamnejšie podujatia potravinárskeho sektora v Poľsku. Vlani sa na veľtrhu zúčastnilo 402 vystavovateľov zo 46 krajín a navštívilo ho 16.100 odborných návštevníkov.
Podľa vystavovateľov poľskí návštevníci oceňujú napríklad slovenskú bryndzu, keďže na rozdiel od poľskej musí obsahovať aj ovčie mlieko. „Slovenská bryndza sa musí vyrábať podľa prísnych kritérií. Klasická bryndza obsahuje 50 percent ovčieho mlieka, 50 percent kravského mlieka. Poliaci oceňujú takú výraznejšiu chuť,“ povedal Bohuslav Šiko z bryndziarne, ktorej produkty je možné nájsť aj v poľských supermarketoch.
Slovenskí vystavovatelia boli na veľtrhu aj ocenení. „Firma Apimed, ktorá vyrába rôzne výrobky z medu, získala najvyššie ocenenie za svoj inovatívny produkt z medoviny,“ uviedla Urbanová a dodala, že Slováci boli ocenení aj minulý rok.
Veľtrh prilákal aj slovenských podnikateľov, ktorí sa prišli pozrieť ako návštevníci. Pani Jana, ktorá s manželom pripravuje otvorenie reštaurácie v Beladiciach, uviedla, že do Varšavy pricestovali na otočku hľadať dodávateľov a inšpirácie. „Hľadáme nových distribútorov, nové myšlienky, nové idey, čo by sme tam mohli zaviesť,“ povedala.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)