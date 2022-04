Na veľtrhu ITF Slovakiatour má premiéru organizácia Slovakia Travel

Bratislava 28. apríla (TASR) – Známe, ale aj neobjavené krásy Slovenska bude po prvýkrát prezentovať na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe aj národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, ktorá je partnerom veľtrhu. Uviedla to PR a media manažérka Slovakia Travel Karolína Ducká.



"Radi sme sa stali partnerom tohto podujatia. Konečne sme sa dočkali konca pandémie, začali sme naplno pracovať a k tomu patrí aj účasť a prezentácia na veľtrhoch. V Bratislave máme premiéru a verím, že náš stánok návštevníkov zaujme. Po úspešnom Expo v Dubaji, sme v marci na veľtrhu v Českej republike získali 1. cenu ako najpôsobivejšia expozícia nad 60 m2. Preto verím, že zaujmeme aj v Bratislave," povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Slovakia Travel má podľa neho vo svojom stánku pre návštevníkov pripravenú prezentáciu Slovenska vo virtuálnej realite, predstaví novú publikáciu o Slovensku "Slovensko. Blízke a prekvapivé", ale aj prezentáciu dovolenky štyroch sezón, keďže Slovensko má čo ponúknuť turistom v každom ročnom období.



"Radi stále opakujeme, že dovolenka na Slovensku má veľa plusov. Výhodou sú malé vzdialenosti, dá sa relaxovať pri vode, na bicykli, vo wellness centrách. K tomu si pripočítajme skvelé možnosti turistiky, spoznávania historických pamiatok, ale aj adrenalínových atrakcií. Každý si môže dovolenku alebo len predĺžený víkend poskladať podľa toho, čo by rád zažil, čo by rád videl, ako by si rád oddýchol. Minulý rok sme mali historicky najlepšiu letnú sezónu a tento rok chceme na ňu nadviazať. Vieme, že časť Slovákov priláka more, ale dúfame, že nejaké voľno si ušetria aj na Slovensko," dodal Mika.



Po Bratislave sa podľa Duckej Slovakia Travel najbližšie predstaví na veľtrhoch IMEX v nemeckom Frankfurte, ale aj v španielskej Barcelone, talianskom Ríme, anglickom Londýne či poľskej Varšave. Organizácia popritom podľa nej intenzívne pracuje na letnej kampani.



Slovakia Travel je národná organizácia na propagáciu, podporu a rozvoj cestovného ruchu Slovenska na domácom a zahraničnom trhu. Vznikla 1. apríla 2021 ako štátna rozpočtová organizácia.