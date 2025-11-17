< sekcia Ekonomika
Na veľtrhu Kariéra EXPO Banská Bystrica predstavujú pracovné ponuky
Konzultácie na mieste pomôžu lepšie pripraviť sa na pohovory a získať spätnú väzbu, ktorá je v procese hľadania práce nenahraditeľná.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Viac ako 30 zamestnávateľov a stovky voľných pracovných miest nájdu návštevníci na druhom ročníku pracovného veľtrhu Kariéra EXPO, ktorý sa koná 19. novembra v Banskej Bystrici. Od 10.00 h čakajú na záujemcov prednášky, panelové diskusie, pracovné pohovory naživo či konzultácie životopisov. Vstup je zdarma, treba sa však zaregistrovať. TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Tešla.
„Desiatky vystavovateľov ponúknu zaujímavé pracovné príležitosti, medzi nimi aj Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, finančná správa, ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad pre územné plánovanie a výstavbu a mnohí ďalší. Na podujatí sa zúčastnia firmy a organizácie z rôznych sektorov, čo umožňuje návštevníkom získať prehľad o pracovnom trhu, osobne sa stretnúť so zástupcami firiem a priamo diskutovať o možnostiach zamestnania,“ priblížila Tešla s tým, že pripravených je množstvo aktivít, ktoré môžu posunúť kariéru.
Ako tiež zdôraznila, medzinárodné prieskumy ukazujú, že veľtrhy práce významne zvyšujú šance na úspech v zamestnaní, pretože osobný kontakt často rozhoduje viac než desiatky e-mailom poslaných životopisov. Konzultácie na mieste pomôžu lepšie pripraviť sa na pohovory a získať spätnú väzbu, ktorá je v procese hľadania práce nenahraditeľná.
