Na veľtrhu v Bratislave ponúka nábytok takmer stovka vystavovateľov

Bratislava 18. októbra (TASR) - Takmer stovka vystavovateľov z radov domácich aj zahraničných výrobcov a predajcov nábytku sa od stredy prezentuje na veľtrhu nábytku MODDOM v bratislavskej Inchebe. Medzinárodný veľtrh potrvá do 22. októbra a súčasťou podujatia bude aj výstava umenia ART. Informovala o tom manažérka PR a marketingu výstaviska Incheba Martina Macková.



V priestoroch bratislavského výstaviska návštevníci nájdu popri nábytku aj doplnky na zariadenie interiéru, terás či zimných záhrad. Na veľtrhu nechýba ani výber postelí a matracov, napríklad aj s obsahom esenciálneho levanduľového oleja či s liečivou kamilkou. Návštevníci si môžu vyberať aj z ponuky jedálenských stolov, od tých jednoduchších a praktickejších až po dizajnové a luxusné, informovala Macková. Nechýbajú ani sedacie súpravy rôznych rozmerov, farieb a veľkostí, či už do garsónky alebo do rodinného domu.



Návštevníci sa tiež môžu inšpirovať rôznymi bytovými doplnkami. Byt či dom si môžu napríklad ozvláštniť ručne vyrábanými doplnkami z Indie, ktoré sú vyrobené z drevín ako palisander, americký dub či teak. V ponuke doplnkov sú aj vlnené koberce, krištáľové lustre či rôzne typy závesov.



MODDOM ponúka aj vybavenie a technológie pre zariadenie terás, lodžií a zimných záhrad. Popri nábytku do exteriéru tu návštevníci nájdu aj ponuku pergol, tienení a presklených systémov pre zimné záhrady či tepelných čerpadiel. Nechýbajú ani krby a krbové systémy či plynové ohniská.



Veľtrh MODDOM bude otvorený do nedele (22. 10). Od stredy do soboty bude veľtrh prístupný od 10.00 do 18.00 h, v nedeľu v čase od 10.00 do 17.00 h.