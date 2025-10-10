< sekcia Ekonomika
Na verejný poriadok a bezpečnosť má ísť vyše 2,8 miliardy eur
Ministerstvu spravodlivosti SR by sa mali výdavky navýšiť najmä na dofinancovanie bežnej prevádzky v sume 46,8 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Na verejný poriadok a bezpečnosť sa má na budúci rok vyčleniť vyše 2,8 miliardy eur. Pre Ministerstvo vnútra (MV) SR predstavujú navýšené výdavky celkovú sumu 130 miliónov eur. Rezortu spravodlivosti by sa mali navýšiť v sume 65,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý v piatok schválila vláda.
Z celkovej sumy navýšených výdavkov pre MV má ísť 97,4 milióna eur na dotáciu na osobitný účet sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a 28,4 milióna eur na dofinancovanie bežnej prevádzky. V rámci zvýšenia výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR je aj suma 5,18 milióna eur na dofinancovanie DPH k prostriedkom Plánu obnovy a odolnosti SR na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí.
Na druhej strane sa výdavky kapitoly MV znižujú vo výške 49,9 milióna eur na prevádzke, pričom úsporné opatrenia na strane výdavkov sa majú týkať predovšetkým optimalizácie procesov, ktoré prinesú úspory najmä v prevádzkových a osobných výdavkov kapitoly tak, aby bol zabezpečený plynulý chod policajných, hasičských a záchranných zložiek. Rezortu spravodlivosti sa majú znížiť výdavky v celkovej sume 17,1 milióna eur, z toho na osobných výdavkoch 1,23 milióna eur, prevádzke 13,9 milióna eur a investíciách vo výške 1,96 milióna eur.
V roku 2026 sa zdroje štátneho rozpočtu pre oblasť bezpečnosti rozpočtujú v sume 1,8 miliardy eur. „Celkové výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sú v porovnaní s krajinami EÚ nadpriemerné. Polícia a hasiči sa na nich podieľajú viac ako polovicou, súdnictvo a väzenstvo menej ako jednou štvrtinou výdavkov,“ konštatujú v návrhu.
Ministerstvu spravodlivosti SR by sa mali výdavky navýšiť najmä na dofinancovanie bežnej prevádzky v sume 46,8 milióna eur. Na dofinancovanie DPH k prostriedkom plánu obnovy na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu procesov insolvenčného konania je určená suma 18,5 milióna eur.
Pre civilnú časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR sa na rok 2026 rozpočtujú výdavky v sume 433 miliónov eur na zabezpečenie činnosti ústredného orgánu štátnej správy, výdavkov spojených s organizačno-technickým zabezpečením chodu ministerstva a financovania systému súdnictva, výdavkov na správu a prevádzku budov, strojov a zariadení. Na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu procesov insolvenčného konania sú rozpočtované prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vrátane DPH vo výške 20,7 milióna eur. Súdnictvo rozpočtuje pre advokátov, notárov, exekútorov, svedkov, prísediacich, tlmočníkov, prekladateľov a znalcov na odmeny a náhrady na rok 2026 prostriedky v sume 20 miliónov eur.
Na väzenstvo sa celkové výdavky na budúci rok rozpočtujú v sume 331 miliónov eur k zabezpečeniu úloh súvisiacich s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochrany a stráženia objektov zboru a ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch, objektoch prokuratúry a detenčnom ústave. Rozpočtové prostriedky na rok 2026 sú predurčené na zabezpečenie mzdových nárokov zamestnancov a príslušníkov zboru, bežnú prevádzku väzenských objektov, výplatu odmien obvineným a odsúdeným za pracovnú činnosť a iné.
