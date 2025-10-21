< sekcia Ekonomika
Na verejný poriadok a bezpečnosť má ísť v roku 2026 vyše 2,8 mld. eur
Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na verejný poriadok a bezpečnosť sa má na budúci rok vyčleniť vyše 2,8 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Celkové výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sú v porovnaní s krajinami Európskej únie nadpriemerné. Polícia a hasiči sa na nich podieľajú viac ako polovicou, súdnictvo a väzenstvo menej ako jednou štvrtinou výdavkov,“ skonštatovalo ministerstvo financií, ktoré za rozpočtom stojí.
V danej kapitole sa zvyšujú výdavky ministerstvu vnútra v celkovej sume 130 miliónov eur. Sú najmä na dotáciu na osobitný účet sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru. Slúžiť majú i na dofinancovanie bežnej prevádzky. Zvyšujú sa tiež výdavky rezortu spravodlivosti v celkovej sume 65,3 milióna eur, najmä na dofinancovanie bežnej prevádzky.
„V rámci zvýšenia výdavkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR je zahrnutá suma 18,5 milióna eur na dofinancovanie DPH k prostriedkom plánu obnovy a odolnosti na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu procesov insolvenčného konania,“ doplnil rezort financií. Pre konsolidáciu sa však výdavky kapitoly vo viacerých oblastiach znížia.
Na oblasť bezpečnosti má ísť v roku 2026 1,8 miliardy eur. „V uvedenej sume sú rozpočtované výdavky na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti kapitoly Ministerstva vnútra SR, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a výdavky osobitných účtov sociálneho zabezpečenia,“ vysvetlil predkladateľ. Na súdnictvo a prokuratúru má byť vyčlenených 640.471.000 eur a na väzenstvo 385.203.000 eur.
